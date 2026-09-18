2026-09-18 19:27:58
Φωτογραφία για «Μπορεί να ακούγεται πιασάρικο, αλλά δεν υπάρχει κβαντική ιατρική»
 

Δεν υπάρχει ο όρος κβαντική ιατρική, υπογράμμισαν ο καθηγητής Αιματολογίας και τέως πρύτανης του ΕΚΠΑ Αθανάσιος Δημόπουλος και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Ιωάννης Αντωνίου, με φόντο την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Αντωνίου σημείωσε ότι ο όρος κβαντική ιατρική χρησιμοποιείται σαν διαφημιστικός, αλλά δεν υπάρχει στην επιστήμη.

«Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση, πρόκειται για συνειδητή απάτη» επεσήμανε.

Ερωτηθείς πώς προστατεύεται ένας πολίτης, απάντησε πως «με θεσμικούς φορείς η προστασία δεν είναι ικανοποιητική. Δεν μπορεί η μισή πολιτεία να κυνηγά αυτούς τους απατεώνες. Η λέξη αυτή δεν αφορά μόνο τους κβαντικούς γιατρούς, αφορά οποιονδήποτε χρησιμοποιεί επιστημονικούς όρους για να ντύσει πειστικά την απάτη».

«Ο μόνος τρόπος να προστατευθούμε είναι να αξιοποιήσουμε την κοινή λογική και παρατήρηση των φαινομένων με προσοχή» συμπλήρωσε.


«Είναι εκτός των ορίων όχι μόνο της δυτικής ιατρικής, αλλά και εκτός των ορίων εναλλακτικών ιατρικών προσεγγίσεων»

Από την πλευρά του και ο κ. Δημόπουλος επεσήμανε ότι δεν υπάρχει ο όρος κβαντική ιατρική.

«Μπορεί να ακούγεται πιασάρικο, αλλά δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, είναι εκτός των ορίων όχι μόνο της δυτικής ιατρικής, αλλά και εκτός των ορίων εναλλακτικών ιατρικών προσεγγίσεων που υπάρχουν σε χώρες της Ανατολής» σημείωσε μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ.

Ερωτηθείς για την πλασμαφαίρεση, είπε ότι «είναι θεραπευτική τεχνική που πραγματοποιείται σε νοσοκομειακό χώρο από εξειδικευμένο προσωπικό, συνήθως σε μονάδες αιμοδοσίας ή νεφρολογικά τμήματα».
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