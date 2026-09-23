2026-09-23 09:42:44

Τα τρένα υψηλής ταχύτητας στον κόσμο ανοίγουν ατελείωτες δυνατότητες για τους περίεργους ταξιδιώτες. Κάθε φορά που ξεκινάμε μια περιπέτεια που περιλαμβάνει περισσότερο χρόνο στο έδαφος, νιώθουμε σαν μια μεγάλη νίκη στο μέτωπο της βιωσιμότητας - και, ανάλογα με τη χώρα και τη σιδηροδρομική διαδρομή, σαν να κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Είτε πρόκειται για ένα μακρύ ταξίδι που περνάει sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ