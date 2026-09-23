2026-09-23 09:42:44
Φωτογραφία για 11 τρένα με την υψηλότερη ταχύτητα στον κόσμο.
Τα τρένα υψηλής ταχύτητας στον κόσμο ανοίγουν ατελείωτες δυνατότητες για τους περίεργους ταξιδιώτες. Κάθε φορά που ξεκινάμε μια περιπέτεια που περιλαμβάνει περισσότερο χρόνο στο έδαφος, νιώθουμε σαν μια μεγάλη νίκη στο μέτωπο της βιωσιμότητας - και, ανάλογα με τη χώρα και τη σιδηροδρομική διαδρομή, σαν να κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Είτε πρόκειται για ένα μακρύ ταξίδι που περνάει sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ETCS ΣΤΟ ΑΘΗΝΑ–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ETCS ΣΤΟ ΑΘΗΝΑ–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Ο ALPHA στην πρώτη θέση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Ο ALPHA στην πρώτη θέση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Εγώ και το αγριοράδικο - το αγριοράδικο δεν ζητά ένα μόνο χρώμα• ζητά να μοιάσει με ό,τι θαυμάζει στον κόσμο
Εγώ και το αγριοράδικο - το αγριοράδικο δεν ζητά ένα μόνο χρώμα• ζητά να μοιάσει με ό,τι θαυμάζει στον κόσμο
Θα αλλάξουν τα τρένα με μπαταρία το μέλλον των σιδηροδρομικών ταξιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο;
Θα αλλάξουν τα τρένα με μπαταρία το μέλλον των σιδηροδρομικών ταξιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο;
ΒΕΡΟΛΙΝΟ: Η InnoTrans, η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση σιδηροδρόμων στον κόσμο, ξεκίνησε σήμερα την λειτουργία της.
ΒΕΡΟΛΙΝΟ: Η InnoTrans, η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση σιδηροδρόμων στον κόσμο, ξεκίνησε σήμερα την λειτουργία της.
Καινοτομία για βιώσιμη κινητικότητα: Προς ένα δίκτυο ικανό να εξυπηρετήσει περισσότερα τρένα.
Καινοτομία για βιώσιμη κινητικότητα: Προς ένα δίκτυο ικανό να εξυπηρετήσει περισσότερα τρένα.
Οι Ελβετικοί Σιδηρόδρομοι αναπτύσσουν σύγχρονα διαγνωστικά για τρένα με τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση της επιθεώρησης των γραμμών.
Οι Ελβετικοί Σιδηρόδρομοι αναπτύσσουν σύγχρονα διαγνωστικά για τρένα με τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση της επιθεώρησης των γραμμών.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μετρό: Η ανησυχία για τα κτήρια φτάνει στα Εξάρχεια – Φόβοι για μεγαλύτερες ζημιές από αυτές της Κυψέλης.
Μετρό: Η ανησυχία για τα κτήρια φτάνει στα Εξάρχεια – Φόβοι για μεγαλύτερες ζημιές από αυτές της Κυψέλης.
Θα αλλάξουν τα τρένα με μπαταρία το μέλλον των σιδηροδρομικών ταξιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο;
Θα αλλάξουν τα τρένα με μπαταρία το μέλλον των σιδηροδρομικών ταξιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο;
Συντάξεις: Τα μυστικά για το επίδομα των 400 ευρώ.
Συντάξεις: Τα μυστικά για το επίδομα των 400 ευρώ.
Συντάξεις: Τα μυστικά για το επίδομα των 400 ευρώ
Συντάξεις: Τα μυστικά για το επίδομα των 400 ευρώ
Φυσικό φως και χρώμα σε 60τμ
Φυσικό φως και χρώμα σε 60τμ