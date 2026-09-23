2026-09-23 09:57:06
Φωτογραφία για Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Ο ALPHA στην πρώτη θέση
Ο ALPHA κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, με 14,8%, παίρνοντας την πρώτη θέση στη βραδινή ενημέρωση.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με 12,8%, ενώ το STAR NEWS ακολούθησε με 12,1%. Το ANT1 NEWS κινήθηκε ακριβώς στο 10%, συμπληρώνοντας την πρώτη τετράδα.

Ακολούθησε το OPEN NEWS με 6,6%, ενώ στο 2,1% περιορίστηκε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός της ΕΡΤ1.

Πηγή: tvnea.com
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