2026-09-23 09:57:06

Στην πρώτη θέση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης πέρασε το «Happy Day στον ALPHA», καταγράφοντας 18,1% και αφήνοντας δεύτερο το «Κοινωνία Ώρα MEGA», που σημείωσε 17,4%.



Στο 13,3% κινήθηκε το «Stars System», ενώ το «Σήμερα» κατέγραψε 9,8%. Ακολούθησαν το «Καλημέρα Ελλάδα» και η «Ώρα Ελλάδος», τα οποία σημείωσαν αμφότερα 5,7%.



Χαμηλότερα βρέθηκε το «Νωρίς Νωρίς» με 2,8%.



Η μάχη για την πρώτη θέση ήταν ιδιαίτερα κοντινή, με το «Happy Day» να βρίσκεται μόλις 0,7 μονάδες πάνω από το «Κοινωνία Ώρα MEGA», ενώ και το «Stars System» κατάφερε να κινηθεί σε διψήφια επίπεδα.



Πηγή: tvnea.com



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