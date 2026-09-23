2026-09-23 09:57:06
Φωτογραφία για Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Happy Day» πήρε την πρωτιά
Στην πρώτη θέση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης πέρασε το «Happy Day στον ALPHA», καταγράφοντας 18,1% και αφήνοντας δεύτερο το «Κοινωνία Ώρα MEGA», που σημείωσε 17,4%.

Στο 13,3% κινήθηκε το «Stars System», ενώ το «Σήμερα» κατέγραψε 9,8%. Ακολούθησαν το «Καλημέρα Ελλάδα» και η «Ώρα Ελλάδος», τα οποία σημείωσαν αμφότερα 5,7%.

Χαμηλότερα βρέθηκε το «Νωρίς Νωρίς» με 2,8%.

Η μάχη για την πρώτη θέση ήταν ιδιαίτερα κοντινή, με το «Happy Day» να βρίσκεται μόλις 0,7 μονάδες πάνω από το «Κοινωνία Ώρα MEGA», ενώ και το «Stars System» κατάφερε να κινηθεί σε διψήφια επίπεδα.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Σάρωσαν οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή ζώνη: Σάρωσαν οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού
Prime Time Ζώνη: Το «Ριφιφί» στην κορυφή – Ανεβαίνει η σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime Time Ζώνη: Το «Ριφιφί» στην κορυφή – Ανεβαίνει η σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Ανατροπή στην κορυφή με το «Happy Day» – Ακολουθεί το «Σήμερα» - Ανεβασμένο το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Ανατροπή στην κορυφή με το «Happy Day» – Ακολουθεί το «Σήμερα» - Ανεβασμένο το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή – Μάχη στις επόμενες θέσεις
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή – Μάχη στις επόμενες θέσεις
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» συνεχίζουν να παίρνουν κεφάλι
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» συνεχίζουν να παίρνουν κεφάλι
Απογευματινή ζώνη: Νέα πρωτιά για το «Live News»
Απογευματινή ζώνη: Νέα πρωτιά για το «Live News»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/9/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/9/2026)
Ο Έλον Μασκ πήρε ένα τρένο-σφαίρα στην Κίνα και μοιράζεται την εμπειρία του.
Ο Έλον Μασκ πήρε ένα τρένο-σφαίρα στην Κίνα και μοιράζεται την εμπειρία του.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Στο ρετιρέ το «Live News»
Απογευματινή ζώνη: Στο ρετιρέ το «Live News»
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Ο ALPHA στην πρώτη θέση
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Ο ALPHA στην πρώτη θέση
11 τρένα με την υψηλότερη ταχύτητα στον κόσμο.
11 τρένα με την υψηλότερη ταχύτητα στον κόσμο.
ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ETCS ΣΤΟ ΑΘΗΝΑ–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ETCS ΣΤΟ ΑΘΗΝΑ–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Μετρό: Η ανησυχία για τα κτήρια φτάνει στα Εξάρχεια – Φόβοι για μεγαλύτερες ζημιές από αυτές της Κυψέλης.
Μετρό: Η ανησυχία για τα κτήρια φτάνει στα Εξάρχεια – Φόβοι για μεγαλύτερες ζημιές από αυτές της Κυψέλης.