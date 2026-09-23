2026-09-23 09:57:06

Το «Live News» διατήρησε την πρώτη θέση στην απογευματινή ζώνη, καταγράφοντας 19,8% και αφήνοντας σημαντική απόσταση από τα υπόλοιπα προγράμματα.



Στη συνέχεια, ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε 13,8%, ενώ «Οικογενειακές Ιστορίες» και «Είσαι το ταίρι μου» κινήθηκαν αμφότερα στο 13,2%. Το «Studio στις 3» κατέγραψε 7,4%, ενώ το «Cash or Trash» σημείωσε 5,7%.



Στο 5,6% διαμορφώθηκε η επίδοση του «Αντώνιος & Κλεοπάτρα», ενώ οι «Καθαρές Κουβέντες» κινήθηκαν στο 4,4%. Την τελευταία θέση κατέλαβε το «Studio 4» με 1,5%.



Το «Live News» ξεχώρισε και πάλι αισθητά, ενώ πίσω του καταγράφηκε έντονος συνωστισμός, με τρία προγράμματα να κινούνται πολύ κοντά στη ζώνη του 13%.



Πηγή: tvnea.com



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