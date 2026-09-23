2026-09-23 09:57:06
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Μάχη στήθος με στήθος στην κορυφή – Μικρές οι διαφορές
Με ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό εξελίχθηκε η μάχη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με τις πρώτες θέσεις να κρίνονται σε ελάχιστες μονάδες. Το «Χαμογέλα και Πάλι!» κατέγραψε 12.0% στο δυναμικό κοινό και βρέθηκε στην κορυφή, όμως η διαφορά από τους αμέσως επόμενους ήταν οριακή.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 11.9%, μόλις 0.1 μονάδα πίσω από την κορυφή, ενώ το «Πρωινό» ακολούθησε με 11.5%. Πολύ κοντά κινήθηκε και το «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα», που σημείωσε 10.6%, διατηρώντας τη μάχη για τις πρώτες θέσεις σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Χαμηλότερα, οι «Αταίριαστοι» και το «10 Παντού» κινήθηκαν ακριβώς στο ίδιο ποσοστό, καταγράφοντας από 8.0%. Στο 3.2% περιορίστηκε το «Πρωινό σε Είδον», κλείνοντας την κατάταξη της ζώνης.

Η εικόνα της ημέρας δείχνει ξεκάθαρα πόσο αμφίρροπη ήταν η μάχη στην κορυφή, με μόλις 0.5 μονάδα να χωρίζει την πρώτη από την τρίτη θέση.

Πηγή: tvnea.com
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