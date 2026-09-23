2026-09-23 09:57:07
Φωτογραφία για «Είσαι ο Πιο Αδύναμος Κρίκος!»: Ο Τάσος Δούσης έρχεται δυναμικά στο τηλεπαιχνίδι του OPEN



Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι «Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» επιστρέφει στο OPEN και είναι έτοιμο να μας προσφέρει δυνατές αναμετρήσεις, γρήγορες ερωτήσεις και πολλές εκπλήξεις!

Ο Τάσος Δούσης έρχεται δυναμικά σ’ έναν ακόμη, νέο ρόλο και αναλαμβάνει το τηλεοπτικό format που έχει γράψει ιστορία και έχει αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό παγκοσμίως.



Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, με την πολυετή εμπειρία, φέρνει μαζί του αυτά τα στοιχεία που τον κάνουν ξεχωριστό: αμεσότητα, εύστοχο σχόλιο και καυστικές ατάκες που έρχονται την κατάλληλη στιγμή και δίνουν τον τόνο και τον παλμό.



Στον «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟ ΚΡΙΚΟ» οι παίκτες καλούνται να αποδείξουν ότι διαθέτουν γνώσεις, καθαρό μυαλό και γρήγορα αντανακλαστικά, συνεργαζόμενοι ως ομάδα, αλλά και έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι στο τέλος… κάποιος θα πρέπει να αποχωρήσει.



Κάθε γύρος κρύβει νέες προκλήσεις, κάθε σωστή απάντηση φέρνει την ομάδα πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο και κάθε λάθος μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.



«Είσαι ο Πιο Αδύναμος Κρίκος!»

Ένα συναρπαστικό ταξίδι με τον Τάσο Δούση στο τιμόνι, που υπόσχεται χιούμορ, ένταση και πολλές ανατροπές!



Έρχεται στο OPEN



Πηγή: tvnea.com
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