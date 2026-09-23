2026-09-23 09:57:06
Φωτογραφία για «The Chase»: Μία έκτη Chaser, η «Κυρία ΠάνταΞέρει» έρχεται στο τηλεπαιχνίδι



Η Μαρία Μπεκατώρου δίνει και φέτος το σύνθημα για νέες, συναρπαστικές αναμετρήσεις!

Το «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου επιστρέφει ανανεωμένο για έκτη συνεχή σεζόν στο MEGA τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 18.30. Έχοντας ξεπεράσει τα 1.000 επεισόδια το ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων ανοίγει έναν νέο κύκλο καταδιώξεων, γεμάτο αδρεναλίνη, ταχύτητα και ανατροπές.



Στην καρδιά της δράσης βρίσκεται σταθερά η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία αναλαμβάνει να εμψυχώσει τους παίκτες και να τους καθοδηγήσει σε κάθε βήμα τους απέναντι στους Chasers, που από τη νέα σεζόν θα είναι περισσότεροι και ακόμη πιο επικίνδυνοι. 



Τέσσερις παίκτες διεκδικούν και φέτος σημαντικά χρηματικά έπαθλα στο «The Chase». Εμπόδιο στην πορεία τους είναι οι Chasers. «Το Γεράκι», «Το Βουνό», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι» παίρνουν ξανά θέση μάχης. 



Φέτος ωστόσο, μια νέα, αινιγματική παρουσία έρχεται να προστεθεί στην ομάδα τους. Μία έκτη Chaser, η «Κυρία ΠάνταΞέρει», θα δοκιμάσει τις αντοχές και τις γνώσεις των παικτών και θα φέρει νέο αέρα στις καταδιώξεις. Η αποκάλυψη του νέου μέλους της ομάδας των Chasers παραμένει για την ώρα ένα επτασφράγιστο μυστικό.



Ποιοι θα καταφέρουν να κρατήσουν απόσταση ασφαλείας και να φύγουν από το πλατό με χρηματικό έπαθλο που μπορεί να ξεπεράσει τα 10.000 ευρώ;



Η απάντηση έρχεται τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου!







Πηγή: tvnea.com
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