2026-11-04 14:04:04
Φωτογραφία για Τετάρτη, 4/11/2026: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Με τη συνδρομή της προηγούμενης ανάρτησης και του φύλλου θεωρίας για τις εγκλίσεις από τη γραμματική του σπιράλ τετραδίου μας, συμπληρώνουμε τον πίνακα της εγκλιτικής αντικατάστασης στο τετράδιό μας. Ακόμη, κάνουμε την εργασία 11, στη σελίδα 39 του Τ.Ε.. Τέλος, θυμόμαστε να φέρουμε αύριο το Τ.Ε. μας για να ελέγξουμε την εργασία 3, στη σελίδα 33 που δεν προλάβαμε σήμερα.

Μαθηματικά: Ξαναθυμόμαστε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 41 - Β.Μ.) και συμβουλευόμαστε τη σχετική ανάρτηση, προτού διαβάσουμε προσεκτικά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 17ου κεφαλαίου "Πολλοί μαζί είμαστε πιο δυνατοί" (σελίδα 42 - Β.Μ.). Έπειτα λύνουμε τις ασκήσεις 1, 3, 4 και το πρόβλημα 1, στη σελίδα 39 του Τ.Ε..

Φυσική: Με τη βοήθεια της επαναληπτικής ανάρτησης, προετοιμαζόμαστε για το αυριανό κριτήριο αξιολόγησης στην ενότητα "Έμβια - Άβια". Διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις παρατηρήσεις, τα συμπεράσματα και τις εργασίες που επεξεργαστήκαμε στην τάξη στο Τ.Ε. (κίτρινο βιβλίο) και συμπληρώνουμε τη γνώση μας με τα υπογραμμισμένα τμήματα της ενότητας από το Β.Μ. (πράσινο βιβλίο).


Εργαστήριο δεξιοτήτων: Αρχικά, για την επόμενη φορά, φέρνουμε το φύλλο εργασίας για τις Μ.Κ.Ο. (όσοι/όσες δεν το είχαμε σήμερα). Επίσης, στα πλαίσια του σημερινού, έκτου εργαστηρίου, αναζητούμε πληροφορίες από γονείς, παππούδες, γιαγιάδες ή από καταστήματα της γειτονιάς για άτομα ή ομάδες ατόμων που χρειάζονται βοήθεια ή στήριξη, όπως άνεργοι, άστεγοι, ηλικιωμένοι, πρόσφυγες ή μετανάστες. Καταγράφουμε τις πληροφορίες μας στο πρόχειρο τετράδιό μας.

klikstimathisi
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