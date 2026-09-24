Εκεί που το σενάριο σταματά, αρχίζει το «Εκτός Σχεδίου»!Η πιο απρόβλεπτη κωμική παρέα είναι έτοιμη να αποδείξει για ακόμη μία φορά ότι τίποτα δεν πάει βάσει σχεδίου!Το αγαπημένο σπίτι των Πετραλώνων ανοίγει και πάλι τις πόρτες του για μια νέα σεζόν γεμάτη αυτοσχεδιασμό, ανατροπές, απρόβλεπτες καταστάσεις και άφθονο γέλιο.Η Ήρα Κατσούδα, η Φωτεινή Μπαξεβάνη, ο Γιάννης Σαρακατσάνης, ο Μπάμπης Γαλιατσάτος, η Μελίνα Λεφαντζή και ο Λευτέρης Παπακώστας για ακόμη μία φορά καλούνται να αυτοσχεδιάσουν, να αντιδράσουν στις πιο απρόβλεπτες οδηγίες και να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν.Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Αυτός είναι που κινεί τα νήματα, ανατρέπει την ιστορία και δίνει στους πρωταγωνιστές οδηγίες, μέσω του ακουστικού που φορούν στο αυτί τους, οι οποίες που να αλλάξουν τα πάντα μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.Το μόνο πρόβλημα; Εκείνοι δεν έχουν ιδέα τι τους περιμένει!Από το «Εκτός Σχεδίου» δεν θα μπορούσαν να λείπουν ξεχωριστοί guests, μεταξύ των οποίων ο Πέτρος Λαγούτης, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Μαριλού Κατσαφάδου, ο Χάρης Χιώτης και ο Ζερόμ Καλούτα.Ερωτικές παρεξηγήσεις, απρόσμενες επισκέψεις, απίθανες συναντήσεις, παράλογες αποστολές και ξεκαρδιστικές δοκιμασίες συνθέτουν κάθε φορά μια διαφορετική ιστορία, που γράφεται ζωντανά μπροστά στα μάτια των θεατών.Γιατί στο «Εκτός Σχεδίου», η καλύτερη στιγμή είναι πάντα αυτή που κανείς δεν έχει προβλέψει!Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026«Ο Σκηνοθέτης»Σε αυτό το επεισόδιο του «Εκτός Σχεδίου», μια υποτιθέμενη κινηματογραφική ευκαιρία ξυπνά όνειρα δόξας και μετατρέπει το σπίτι της Ήρας σε ένα «αλλόκοτο» κινηματογραφικό πλατό.Ο Μπάμπης παρουσιάζει στην παρέα έναν σκηνοθέτη που αναζητά τα πρόσωπα της επόμενης μεγάλης κινηματογραφικής επιτυχίας. Η είδηση ενθουσιάζει τους πάντες και πολύ γρήγορα ο καθένας αρχίζει να φαντάζεται τον εαυτό του στον πρωταγωνιστικό ρόλο.Στο ρόλο του «χαρισματικού» σκηνοθέτη ο Γιάννης Ζουγανέλης.Καθώς οι πρόβες, οι υποσχέσεις και οι καλλιτεχνικές εξάρσεις διαδέχονται η μία την άλλη, το υποτιθέμενο casting μετατρέπεται σε ένα παιχνίδι ανταγωνισμού και υπερβολής. Όμως όσο οι προσδοκίες μεγαλώνουν, τόσο αρχίζουν να εμφανίζονται και τα πρώτα ερωτήματα γύρω από τις πραγματικές προθέσεις του σκηνοθέτη.Με χιούμορ, αυτοσχεδιαστικές εκρήξεις και μια καυστική ματιά στην ανάγκη για αναγνώριση, το «Εκτός Σχεδίου» θυμίζει πως όταν κάποιος θέλει να γίνει πρωταγωνιστής, πρέπει να διαβάσει και τα ψιλά γράμματα του συμβολαίου.Πηγή: tvnea.com