Μάθημα «Ηθική» για τους μαθητές με απαλλαγή από τα Θρησκευτικά στα ολιγοθέσια Δημοτικά – Οι νέοι κανόνεςΑπό το σχολικό έτος 2026-2027 αλλάζει το ωρολόγιο πρόγραμμα: Οι προϋποθέσεις για μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια σχολεία και ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος.

Από το σχολικό έτος 2026-2027 το μάθημα της Ηθικής θα διδάσκεται στους/στις μαθητές/τριες που φοιτούν σε ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και οι οποίοι έχουν αιτηθεί και λάβει απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ως εξής, σύμφωνα με απόφαση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη:

Στα 1/θέσια δημοτικά σχολεία το μάθημα της Ηθικής διδάσκεται για 1 διδακτικό ημίωρο στην Γ- Δ’ τάξη (συνδιδασκαλία) και για 1 διδακτικό ημίωρο στην Ε’- ΣΤ’ τάξη (συνδιδασκαλία) στους/στις μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών. Αναφορικά με την δημιουργία τμήματος για την διδασκαλία του μαθήματος της «Ηθικής» στα 1/θέσια δημοτικά σχολεία απαιτείται το 1/3 των μαθητών/τριών που φοιτούν στις Γ’-Δ’ και στις Ε’-ΣΤ’ τάξεις αντίστοιχα, με την προϋπόθεση να διατίθεται στη σχολική μονάδα δεύτερος εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ70 Δασκάλων

Στα 2/θέσια δημοτικά σχολεία το μάθημα της Ηθικής διδάσκεται για 2 διδακτικά ημίωρα στην Γ- Δ’τάξη (συνδιδα- σκαλία) και για 2 διδακτικά ημίωρα στην Ε’- ΣΤ’τάξη (συνδιδασκαλία) στους/στις μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών. Αναφορικά με την δημιουργία τμήματος για την διδασκαλία του μαθήματος της «Ηθικής» στα 2/θέσια δημοτικά σχολεία απαιτείται να υπάρχουν τουλάχιστον πέντε (5) μαθητές/τριες που φοιτούν στις Γ’-Δ’ και στις Ε’-ΣΤ’ τάξεις αντίστοιχα και που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών, με την προϋπόθεση να διατίθεται στη σχολική μονάδα τρίτος εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ70 Δασκάλων.

Στα 3/θέσια δημοτικά σχολεία το μάθημα της Ηθικής διδάσκεται για 2 διδακτικές ώρες στην Γ’- Δ’ τάξη (συνδιδασκαλία) και για 2 διδακτικές ώρες στην Ε’- ΣΤ’ τάξη (συνδιδασκαλία) στους/στις μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών. Αναφορικά με την δημιουργία τμήματος για την διδασκαλία του μαθήματος της «Ηθικής» στα 3/θέσια δημοτικά σχολεία απαιτείται να υπάρχουν τουλάχιστον επτά (7) μαθητές/τριες που φοιτούν στις Γ’-Δ’ και στις Ε’-ΣΤ’ τάξεις αντίστοιχα και που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών, με την προϋπόθεση να διατίθεται στη σχολική μονάδα τέταρτος εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ70 Δασκάλων.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται το ανωτέρω όριο των μαθητών/τριών ανά τάξη ή συγκεντρωθεί μετά την πέμπτη μέρα από την έναρξη μαθημάτων κάθε σχολικού έτους ισχύει το άρθρο 3 («Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά») της υπό στοιχεία 98268/Δ1/09-08-2021 υπουργικής απόφασης «Απαλλαγή μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα» (Β’ 3675).

Τι θα διδάσκονται οι μαθητές

Ερωτήματα από το «τι με κάνει ξεχωριστό;» μέχρι το «μπορεί η βία να είναι ποτέ δικαιολογημένη;», καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν στου μαθητές της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού στο μάθημα της Ηθικής, σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας τις οποίες το υπουργείο Παιδείας απέστειλε στις σχολικές μονάδες, έπειτα από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Γ΄ Δημοτικού: «Τι με κάνει ξεχωριστό;»

Στη Γ΄ Δημοτικού οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν τη μοναδικότητά τους, αλλά και την αξία και την ιδιαιτερότητα κάθε ανθρώπου.

Διατυπώνονται ερωτήματα όπως εάν είναι κακό να θέλει κάποιος να είναι κάτι που δεν είναι, πώς αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματά μας και πόσο επηρεάζεται η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας από τη γνώμη των άλλων.

Επιπλέον οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν πότε δυσκολεύονται να ελέγξουν τις αντιδράσεις τους και να αναζητήσουν τρόπους αυτορρύθμισης σε δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις, όπως σε στιγμές θυμού, σύγκρουσης ή αδικίας.

Δ΄ Δημοτικού: Υπάρχει «τέλειος» άνθρωπος;

Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που τίθενται στους μαθητές της Δ' Δημοτικού είναι εάν μπορεί να υπάρξει «τέλειος άνθρωπος».

Επίσης τίθεται το ερώτημα «Φοβάται ποτέ ένας γενναίος άνθρωπος;».

Σύμφωνα με τς οδηγίες οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν ότι γενναιότητα δεν σημαίνει απουσία φόβου, αλλά δυνατότητα να ενεργεί κάποιος με υπευθυνότητα και θάρρος παρότι φοβάται.

Οι μαθητές καλούνται, επίσης, να εξετάσουν εάν είναι σωστό να βοηθάμε μόνο όσους συμπαθούμε, προσεγγίζοντας τις έννοιες της δικαιοσύνης και της μεροληψίας.

Ε΄ Δημοτικού: Ευτυχία, ανισότητα και ανθρώπινα δικαιώματα

Πιο σύνθετα κοινωνικά και ηθικά ζητήματα εισάγονται στην Ε΄ Δημοτικού, κάτω από το γενικό ερώτημα

«Πώς να ζούμε καλά;», τίθεται το ερώτημα στους μαθητές της Ε΄ Δημοτικού .

Επίσης «Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή;».

Ένα ακόμη ερώτημα εάν μπορεί κάποιος να είναι ευτυχισμένος σε έναν κόσμο όπου άλλοι άνθρωποι υποφέρουν.

Οι μαθητές καλούνται να συζητήσουν για την ανισότητα, την αδικία και τον πόνο, αλλά και για πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διδάξουν στους μαθητές για τα δικαιώματα, όπως εκείνα της ασφάλειας, της ευημερίας και της ελευθερίας έκφρασης, και θα εξετάσουν περιπτώσεις αδικίας και άνισης μεταχείρισης.«Μπορεί η βία να είναι ποτέ δικαιολογημένη;». Μέσα από αυτό το ερώτημα και κάνοντας χρήση το διασκευασμένο απόσπασμα από τα Ταξίδια του Γκιούλιβερ,οι μαθητές καλούνται να διακρίνουν τη σωματική, λεκτική και ψυχολογική βία από την αντιπαράθεση ή την έντονη διαφωνία και να προβληματιστούν για το εάν και πότε μια μορφή βίας θα μπορούσε να θεωρηθεί αμυντική ή αναγκαία.

ΣΤ΄ Δημοτικού: Ευθύνη ακόμη και για όσα δεν προβλέψαμε;

Το θεματικό πεδίο για τους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού φέρει τον τίτλο «Το ηθικό υποκείμενο» και διατυπώνει το το ερώτημα «Ποιος/-ά νομίζεις ότι είσαι;».

Οι μαθητές καλούνται να προσεγγίζουν έννοιες όπως η ταυτότητα, οι ρόλοι, τα συναισθήματα και η αυτοεικόνα και διερευνούν πώς η σχέση με τον εαυτό εξελίσσεται μέσα στον χρόνο.

Ο αυτοσεβασμός και η σχέση του με τον σεβασμό των άλλων, είναι επίσης ένα από τα θέματα που θα διδαχθούν οι μαθητές.

Επίσης ηθικό ερώτημα: εάν κάποιος μπορεί να θεωρείται υπεύθυνος για τις συνέπειες των πράξεών του ακόμη και όταν δεν τις είχε προβλέψει.

Επίσης ένα ακόμη ερώτημα που διατυπώνεται στο μάθημα είναι: «Είναι αρκετό να γνωρίζω τι είναι σωστό να κάνω, για να το κάνω;».

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Ρεπορτάζ: Χ. Σιακαβάρας esos.gr