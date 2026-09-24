2026-09-24 14:44:36

Η νέα δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 22:00 με διπλό επεισόδιο! Δυνατοί χαρακτήρες, έντονα συναισθήματα, μεγάλοι έρωτες κι ανατροπές που δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής.



Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Αρετή, μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η Άννα, η μικρή κόρη, είναι όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα και η Ναταλία, η μεγάλη κόρη της Αρετής, είναι δυναμική, ανεξάρτητη και ανυπότακτη. Ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους, μέχρι η ζωή να τις φέρει κοντά στην ισχυρή κι εύπορη οικογένεια Κεχαγιά.



Πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας, ο Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του, Ανδρέας, Κωνσταντίνος, Αλέξης και Φαίη, κρύβουν μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές.



Όταν οι δύο κόσμοι συναντιούνται, φιλοδοξίες, έρωτες, ταξικές αντιθέσεις και καλά κρυμμένες αλήθειες φέρνουν τα πάνω κάτω.



Το trailer της σειράς είναι «ντυμένο» με το τραγούδι «Στα δύο», σε μουσική Νίκου Τερζή, στίχους Γιάννη Κότσιρα και ερμηνεία Κατερίνας Λαζαρίδου και συνδέεται με τους δύο κόσμους, τις εσωτερικές συγκρούσεις και τις σχέσεις που δοκιμάζονται.



Πηγή: tvnea.com



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