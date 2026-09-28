2026-09-28 15:44:16
Φωτογραφία για Αποκαλυπτικό: Σε αυτή τη ζώνη ετοιμάζεται ο Λάμπρος Κωνσταντάρας - Όλο το ρεπορτάζ



Νέα τηλεοπτική πρόταση βρίσκεται στα σκαριά με πρωταγωνιστή τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, καθώς, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tvnea.com, έχουν ήδη γίνει συζητήσεις για την επιστροφή του στη βραδινή ζώνη του OPEN με ένα νέο Late Night project.

Οι συζητήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε κανονική βάση και το πλάνο αφορά μία εκπομπή που θα προβάλλεται μία φορά την εβδομάδα, σε late night ώρα. Το project βρίσκεται πλέον σε στάδιο όπου απομένουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για να πάρει οριστικά τον δρόμο της υλοποίησης.

Και εδώ βρίσκεται το επόμενο κρίσιμο βήμα. Όπως πληροφορείται αποκλειστικά το tvnea.com, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κλείσει το budget της εκπομπής. Εφόσον υπάρξει οριστική συμφωνία, τότε θα ξεκινήσει και επίσημα η διαδικασία για να στηθεί το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα.

Σε ό,τι αφορά την πρεμιέρα, ο μέχρι τώρα σχεδιασμός τοποθετεί την έναρξη από τα τέλη Νοεμβρίου έως τις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας φαίνεται, λοιπόν, πως ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη βραδινή τηλεόραση, με ένα εβδομαδιαίο Late Night που βρίσκεται ήδη στο τραπέζι και αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πασχαλίδης Γιώργος 



Πηγή: tvnea.com
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