Το «Κρίνο & Αγκάθι» έρχεται σε νέο ραντεβού από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.Η Λευκή επέστρεψε αποφασισμένη να εκδικηθεί τους Αρβανιταίους. Μπήκε στο αρχοντικό τους, έκρυψε την πραγματική τους ταυτότητα και τις πραγματικές της προθέσεις, και ορκίστηκε να τους καταστρέψει έναν-έναν, αφήνοντας τελευταίο τον Μάρκο.Μόνο που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.Η φωτιά στις αποθήκες θα τη φέρει αντιμέτωπη με τον θάνατο και θα γίνει η αφορμή για να αρχίσουν να αποκαλύπτονται αλήθειες που κανείς δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει. Ο Μάρκος θα βρεθεί μπροστά σε στοιχεία που κλονίζουν όσα ήξερε για την ίδια του την οικογένεια, ενώ η Λευκή θα μάθει ποιος ήταν πραγματικά εκείνος που την καταδίκασε να πεθάνει αβοήθητη.Την ίδια στιγμή, ο Σκλίβας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ανελέητου κυνηγητού, η Μαριγώ είναι αποφασισμένη να προστατεύσει την οικογένειά της με κάθε κόστος και πρόσωπα από το παρελθόν αρχίζουν να συνδέονται με τρόπους που κανείς δεν είχε φανταστεί.Κι ενώ ο κλοιός γύρω από τη Λευκή στενεύει, ο Μάρκος της κάνει μια πρόταση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.Μπορεί η Λευκή να συνεχίσει την εκδίκησή της όταν ο έρωτας μπαίνει ανάμεσα σε εκείνη και το σχέδιό της;Τι θα κάνει ο Μάρκος, όταν ανακαλύψει μέχρι πού είναι ικανή να φτάσει η ίδια του η οικογένεια;Ποιος γνωρίζει την αλήθεια για όσα συνέβησαν πριν από 15 χρόνια, και γιατί κάποιοι φοβούνται τόσο πολύ μήπως αποκαλυφθεί;Τι θα συμβεί όταν αποκαλυφθεί το πραγματικό παρελθόν της Λευκής;Στο «Κρίνο & Αγκάθι», κάθε αλήθεια που έρχεται στο φως γεννά έναν νέο κίνδυνο. Και στην Πλατανιά, το παρελθόν δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00Ο Σκλίβας μετανιωμένος σώζει τη Λευκή από τη φωτιά στην αποθήκη των Αρβανιταίων και, πριν εξαφανιστεί, της αποκαλύπτει πως αυτός που την κλείδωσε μέσα για να πεθάνει αβοήθητη ήταν ο Θωμάς. Στο μεταξύ, οι καμπάνες ξεσηκώνουν όλο το χωριό. Ο Μάρκος βρίσκει τη Λευκή ημιλιπόθυμη και τη μεταφέρει στην κλινική, ενώ ο Θωμάς, διαλυμένος από τις τύψεις, κρύβεται στο αρχοντικό, με τη Μαριγώ να αναλαμβάνει να τον προστατεύσει. Καθώς η χωροφυλακή επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στον Σκλίβα και η Φρόσω αγωνιά για τον γιο της, ο Παναγής αρχίζει να υποψιάζεται πως όντως μπορεί να εμπλέκονται οι γιοι του στον θάνατο του ξυλέμπορα. Η Λευκή από την άλλη αρνείται να εμπιστευτεί τον Μάρκο και συγκρούεται μαζί του για τη μάνα και τον αδελφό του, ενώ η Δέσποινα κατορθώνει πάλι να τρυπώσει και να τη δει, τη στιγμή που η Μαριγώ αποφασίζει να κάνει ακριβώς το ίδιο. Κι ενώ μια συνάντηση μεταξύ Γεροδήμου και Λαμπρινής δείχνει πως μοιράζονται ένα άγνωστο σε μας παρελθόν, ο Μάρκος, καθοδηγημένος από τον Μήτρο, βρίσκει τον Σκλίβα και του ορμά. Εκείνος, όμως, του αποκαλύπτει αλήθειες που δεν μπορεί και δεν θέλει να ακούσει…ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00Ο Σκλίβας απoδεικνύει στον Μάρκο πως ο Θωμάς κλείδωσε τη Λευκή στην αποθήκη, όπως και τον ρόλο της οικογένειάς του στον θάνατο του πατέρα του. Η Λευκή από την άλλη καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος που την έσωσε ήταν ο Σκλίβας και αποφασίζει να μιλήσει, αλλά συγκρατείται από τη Δέσποινα που, βλέποντας ότι κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν, της δίνει χρήματα για να φύγει. Στο μεταξύ, η Μαριγώ επισκέπτεται τη Λευκή με στόχο να κατευνάσει τον Μάρκο. Όμως, η παρουσία της μαυροφορεμένης Δέσποινας της ξυπνά νέες υποψίες πως η νύφη της δέχεται βοήθεια από κάποιον... Ο Στέλιος καταρρέει όταν ανακαλύπτει πως η Δέσποινα πήρε τα λεφτά που είχε δεχτεί πριν χρόνια από τους Αρβανιταίους για να παραιτηθεί από τον γδικιωμό. Κι ενώ η χωροφυλακή εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον Σκλίβα, ο Μάρκος εξαγριωμένος συγκρούεται με τον Θωμά και τον Μήτρο κι επιστρέφει στη Λευκή με μια πρόταση που ελπίζει να αλλάξει τα πάντα. Δεν ξέρει, βέβαια, πως η Μαριγώ αναθέτει στον Μήτρο να πάει στην Τρίπολη για να μάθει ποια είναι πραγματικά η νύφη της και πως ο Γεροδήμος έχει ήδη ανακαλύψει πως η μυστηριώδης Ελένη Πολυκάρπου κατάγεται από το χωριό τους…ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00Ο Μάρκος, βασανισμένος από ενοχές, ζητά από τη Λευκή να του δώσει έναν μήνα για να της αποδείξει ποιος είναι πραγματικά και εκείνη, με σκοπό να συνεχίσει το σχέδιο εκδίκησής της, δέχεται με τον όρο να είναι ελεύθερη από τον έλεγχο της οικογένειάς του. Την ίδια ώρα, ο Σκλίβας, κυνηγημένος από τη χωροφυλακή, κρύβεται στα χαλάσματα, ενώ η Φρόσω και η Δέσποινα προσπαθούν να τον σώσουν. Ο Παναγής, φοβούμενος πως η υπόθεση θα τινάξει στον αέρα την οικογένειά του, πείθει τον Γεροδήμο να του επιτρέψει να μιλήσει στον Σκλίβα, ενώ παράλληλα η Μαριγώ πιέζει τη Θεανώ να «κερδίσει την καρδιά» του Μάρκου. Η Λεμονιά, βλέποντας τον Γιάννο να αναζητά και πάλι εκδίκηση, λυγίζει πάνω από τον τάφο του Ηλία, όπου αντικρίζει σοκαρισμένη τη Λευκή. Και ενώ, μετά τη δημόσια διακήρυξη γιατην αθωότητα των Αρβανιταίων στην υπόθεση Σκλίβα, ο Στέλιος έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τον Παναγή, ο Μήτρος εντοπίζει στην Τρίπολη τη Γωγώ, τη φίλη της Λευκής, που ξέρει τα πάντα για το παρελθόν της…Πηγή: tvnea.com