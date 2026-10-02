2026-10-02 13:56:45
Φωτογραφία για Πέτρος Λαζαρίδης: «Εργάστηκα στον σιδηρόδρομο σε σταθμούς του Έβρου και της Θεσσαλονίκης».
Κατά τη διάρκεια της συνεστίασης που πραγματοποίησαν συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί στη ταβέρνα "Γιαννίκος" της Θεσσαλονίκης, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε πολλούς παλιούς συναδέλφους. Ανάμεσά τους και τον συνταξιούχο σιδηροδρομικό κ. Πέτρο Λαζαρίδη, έναν άνθρωπο με μακρά και πλούσια πορεία στον ελληνικό σιδηρόδρομο.Του ζητήσαμε να μας μιλήσει για τη δική του διαδρομή και, με ιδιαίτερη sidirodromikanea
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