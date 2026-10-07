2026-10-07 19:19:49
Φωτογραφία για Το Αντάμωμα των Σιδηροδρομικών.
Τις τελευταίες ημέρες είχαμε την καλή τύχη να βρεθούμε σε δύο συνεστιάσεις συνταξιούχων σιδηροδρομικών και να διαπιστώσουμε, για ακόμη μία φορά, το βάθος των σχέσεων που ενώνουν αυτούς τους ανθρώπους.Το Αντάμωμα των σιδηροδρομικών – και ιδιαίτερα των συνταξιούχων – δεν είναι μια απλή συνάντηση. Είναι μια επιστροφή. Επιστροφή σε γεγονότα, σε καταστάσεις, σε πρόσωπα που έζησαν και βίωσαν ιστορίες sidirodromikanea
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