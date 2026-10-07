





Άνθρωποι φτιαγμένοι από εύφλεκτα υλικά και πάθη που αναβοσβήνουν σαν τις μαρκίζες. Άνθρωποι που ζουν πιο δυνατά από όσο αντέχουν.







Αυτοί είναι οι ήρωες του «Ντέρτι», της νέας σειράς του ΑΝΤ1, που έρχεται απόψε στις 22:30, σε νέο ραντεβού, για να καθηλώσει με την ένταση της αφήγησης, το βάθος των χαρακτήρων και τη κινηματογραφική εικόνα της.







Με ένα δυνατό cast, συγκλονιστικές ερμηνείες και ανατρεπτικές στιγμές, το «Ντέρτι» θα συναντήσει την αισθητική μιας ολόκληρης εποχής, που δεν έχει γίνει απλά μια φωτογραφία.







Τα χρώματα, τα ρούχα, τα σκηνικά, η μουσική, και η χαρακτηριστική ατμόσφαιρα των ‘80s επιστρέφουν για να γίνουν ξανά ο κόσμος που μέσα του θα γεννηθεί μία δυνατή ιστορία.







Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…







ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22:30







ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 8

Η υποψία γίνεται σχεδόν βεβαιότητα όταν ο Πασχάλης επιβεβαιώνει πως ο πρώην της Στέλλας είναι καταζητούμενος, ανοίγοντας ένα επικίνδυνο κεφάλαιο γύρω από το παρελθόν της.







Την ίδια στιγμή, μια απρόσμενη αποκάλυψη πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, φέρνοντας τον Αλέκο αντιμέτωπο με τη Φωτεινή, τη μητέρα του και εντείνοντας τις υποψίες για τις δραστηριότητές του.







Η σύγκρουση του Πασχάλη με τον Αλέκο είναι πλέον αναπόφευκτη, καθώς αποφασίζει να ανοίξει όλα τα χαρτιά του.







Στο ΝΤΕΡΤΙ η ένταση είναι διάχυτη. Η Ξένια βρίσκεται σε διαρκή εκνευρισμό, οι ισορροπίες ανάμεσα στους εργαζόμενους δοκιμάζονται και ο Άρης κάνει το πιο ριψοκίνδυνο βήμα, αποδεχόμενος να δουλέψει μέσα στο μαγαζί για να πλησιάσει την αλήθεια.







Παράλληλα, η σχέση Δήμου και Καίτης εκρήγνυται, όταν εκείνη αποκαλύπτει πως είναι έγκυος, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με ευθύνες που δεν είναι έτοιμος να αναλάβει.







Καθώς τα κομμάτια αρχίζουν να ενώνονται, ο Πασχάλης ανακαλύπτει κάτι που αλλάζει τα δεδομένα της έρευνας, ενώ μια νέα απειλή φαίνεται να πλησιάζει επικίνδυνα τη Στέλλα, αποδεικνύοντας πως τίποτα δεν έχει τελειώσει…

Πηγή: tvnea.com