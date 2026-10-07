Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ενημερώνει ότι τα δελτία προτεραιότητας για την εκδήλωση με τη διεθνούς φήμης Γαλλίδα ηθοποιό Fanny Ardant , στον Κήπο των Ηρώων, έχουν εξαντληθεί. ....

Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ευχαριστεί θερμά το κοινό για το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση.

ximeronews