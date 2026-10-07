2026-10-07 17:40:46
Φωτογραφία για Εξαντλήθηκαν τα δελτία προτεραιότητας για την εκδήλωση με τη Fanny Ardant στον Κήπο των Ηρώων



Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ενημερώνει ότι τα δελτία προτεραιότητας για την εκδήλωση με τη διεθνούς φήμης Γαλλίδα ηθοποιό  Fanny Ardant , στον Κήπο των Ηρώων, έχουν εξαντληθεί. ....

Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ευχαριστεί θερμά το κοινό για το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση.

 

ximeronews
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