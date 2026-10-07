2026-10-07 17:40:46
Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ενημερώνει ότι τα δελτία προτεραιότητας για την εκδήλωση με τη διεθνούς φήμης Γαλλίδα ηθοποιό Fanny Ardant , στον Κήπο των Ηρώων, έχουν εξαντληθεί. ....
Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο από την Έξοδο του Μεσολογγίου.
Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ευχαριστεί θερμά το κοινό για το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση.
ximeronews
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