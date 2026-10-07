2026-10-07 17:59:07
Φωτογραφία για ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ: Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά του ΣΚΑΪ;

 



Ο Τάκης / Σπύρος και η Σούλα / Βαλέρια ξαναχτυπούν! Το αγαπημένο δίδυμο Αλέξανδρος Τσουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν στον ΣΚΑΪ με την 2η σεζόν του «ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ», τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 22.30.

Η νέα σεζόν ξεκινά με τον Τάκη στο ΤΟΤΕ και τη Βαλέρια στο ΤΩΡΑ να παθαίνουν… Κρίση Μέση Ηλικίας! Special guests, ο Ηλίας Βαλάσης και η Δανάη Μικέδη Προδρόμου.



Κανείς δεν ξεφεύγει από την κρίση μέσης ηλικίας! Κοντά στα 40, και τα δύο ζευγάρια έρχονται αντιμέτωπα με τον χρόνο και την ανάγκη να αποδείξουν ότι… δεν μεγάλωσαν!



Στο «τότε», ο Τάκης βλέπει παντού σημάδια γήρανσης και αποφασίζει να γυρίσει τον χρόνο πίσω, με τη Σούλα να προσπαθεί να τον επαναφέρει στην τάξη.



Στο «τώρα», η Βαλέρια, επηρεασμένη από μια Gen Z συνάδελφο, αποφασίζει πως χρειάζεται επειγόντως ανανέωση. Το extreme makeover της αφήνει τον Σπύρο άφωνο.



Τελικά, και οι δύο θα χρειαστεί να "πιάσουν πάτο" για να καταλάβουν πως το να μεγαλώνεις δεν είναι το πρόβλημα - το να προσπαθείς απεγνωσμένα να το κρύψεις είναι!



Η σειρά με την Έλενα Χαραλαμπούδη και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και τη δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM πίσω από τις κάμερες, με νέες ιστορίες, νέα επεισόδια και νέους special guests έρχεται για 2η σεζόν στον ΣΚΑΪ από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 22.30.





Πηγή: tvnea.com
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