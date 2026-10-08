2026-10-08 10:06:01

Οι Αποκαλύψεις ξεχώρισαν στη μεσημεριανή ζώνη, καταγράφοντας 16.4% στο δυναμικό κοινό και παίρνοντας καθαρά την πρώτη θέση. Η εκπομπή βρέθηκε αισθητά πάνω από τις υπόλοιπες επιδόσεις της ζώνης.



Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Live You με 11.2%, ενώ το Ρεπορτάζ Τώρα! σημείωσε 2.3%. Χαμηλότερα κινήθηκε η Pop Μαγειρική με 1.4%.



Πηγή: tvnea.com



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