2026-10-26 22:03:18

Μια σειρά απεργιών αναμένεται να διαταράξει τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην Ισπανία και την Ιταλία αργότερα αυτή την εβδομάδα.Στην Ισπανία, το συνδικάτο μηχανοδηγών SEMAF καλεί τα μέλη που εργάζονται για τον σιδηροδρομικό φορέα Renfe να απεργήσουν από τις 00:01 έως τις 23:59 την Πέμπτη (29 Οκτωβρίου) σε μια συνεχιζόμενη διαμάχη σχετικά με τα πρότυπα ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο της sidirodromikanea

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