2026-10-08 10:06:01

Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το Super Κατερίνα με 20.2% στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ζώνης. Ακολούθησε το Χαμογέλα και Πάλι! με 13.5%, έχοντας επίσης μια ιδιαίτερα καλή παρουσία.



Το Πρώτος Καφές με τη Ζήνα σημείωσε 8.7%, ενώ το Το Πρωινό κινήθηκε στο 8.1% και οι Αταίριαστοι στο 8.0%, με τις δύο επιδόσεις να βρίσκονται πολύ κοντά.



Το 10 Παντού κατέγραψε 5.2%, ενώ το Πρωίαν Σε Είδον, η εκπομπή της ΕΡΤ1, κινήθηκε στο 4.0%, κλείνοντας την κατάταξη της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com



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