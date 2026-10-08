2026-10-08 10:06:01
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Το Live News μπροστά από τον ανταγωνισμό – Ψηλά Deal και Τροχός
Το Live News βρέθηκε στην κορυφή της απογευματινής ζώνης με 19.2% στο δυναμικό κοινό, έχοντας καθαρό προβάδισμα. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Deal με 14.1%, ενώ ο Τροχός της Τύχης ακολούθησε με 12.9%.

Κοντά κινήθηκε και το The Chase με 12.0%, ενώ οι Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) σημείωσαν 11.0%. Το Cash or Trash κατέγραψε 10.2%, διατηρώντας επίσης διψήφια επίδοση.

Το Κάτι Ψήνεται κινήθηκε στο 8.6%, ενώ το Studio στις 3 σημείωσε 7.4%. Οι Αντώνιος & Κλεοπάτρα βρέθηκαν στο 5.9%, με τις Κουτσουπιές να ακολουθούν στο 4.7%.

Χαμηλότερα κινήθηκαν οι Καθαρές Κουβέντες με 3.5%, ενώ το Studio 4 κατέγραψε 1.8%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη της απογευματινής ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
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