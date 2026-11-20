Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή του «Ράδιο Αρβύλα» στη μικρή οθόνη, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του MEGA. Η παρέα του Αντώνη Κανάκη ετοιμάζεται να πάρει θέση στην prime time του Μεγάλου Καναλιού, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στον βραδινό προγραμματισμό του σταθμού.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.com, η εκπομπή αναμένεται να μεταδίδεται δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, με τις ημέρες προβολής να είναι η Δευτέρα και η Τρίτη, ενώ στο πρόγραμμα αναμένεται να προστεθεί πιθανότατα και η Πέμπτη(αν τελικά γίνουν τρεις οι μέρες προβολής). Μάλιστα, η ώρα μετάδοσης έχει προσδιοριστεί στις 21:00, στοιχείο που αναμένεται να αλλάξει συνολικά τον σχεδιασμό της prime time ζώνης του MEGA.

Συγκεκριμένα, η τοποθέτηση του «Ράδιο Αρβύλα» στις 21:00 θα συμπαρασύρει τα υπόλοιπα προγράμματα του σταθμού, μετακινώντας ουσιαστικά ολόκληρη την prime time κατά μία ώρα αργότερα.

Την ίδια στιγμή, όλα δείχνουν πως η επιστροφή της εκπομπής θα σημάνει και την ολοκλήρωση της επανάληψης της σειράς «Το Νησί», η οποία βρίσκεται αυτή την περίοδο στο πρόγραμμα του MEGA.

Όσο για την ημερομηνία της πρεμιέρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και εκτός μεγάλου απροόπτου, αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου. Ωστόσο, υπάρχει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ενδεχόμενο: η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για να αποτελέσει την ημέρα της μεγάλης επιστροφής.

Προς το παρόν, οι τελικές αποφάσεις για τον προγραμματισμό δεν έχουν κλειδώσει στο σύνολό τους. Το στίγμα, ωστόσο, είναι σαφές: το «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφει και το MEGA ετοιμάζει μια διαφορετική εικόνα για την prime time του, με την παρέα του Αντώνη Κανάκη να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη βραδινή του ζώνη.

Πηγή: tvnea.com