2026-10-10 12:35:07
Φωτογραφία για Σιδηροδρομική υπογειοποίηση Σεπολίων: Η εξέλιξη του έργου και τα επόμενα βήματα.
Στα όριά τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι των Σεπολίων, που βλέπουν τη γειτονιά τους να παραμένει εγκλωβισμένη σε εργοτάξια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλεπάλληλες καθυστερήσεις ενός έργου που επρόκειτο να αναβαθμίσει μία από τις πιο κεντρικές και πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Αθήνας, αλλά δεν λέει να τελειώσει.Πρόκειται για την υπογειοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών, του έργου που sidirodromikanea
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