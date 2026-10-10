2026-10-10 12:04:28
Φωτογραφία για Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Ο Alpha μπροστά με μικρή διαφορά από το Mega
Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha βρέθηκε στην πρώτη θέση με 14.6% στο δυναμικό κοινό, έχοντας μικρό προβάδισμα από τα MEGA Γεγονότα, που σημείωσαν 14.1%. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο δελτία ήταν περιορισμένη, με τη μάχη για την κορυφή να κρίνεται σε απόσταση μόλις μισής μονάδας.

Το Star News ακολούθησε με 9.9%, ενώ το ANT1 News Κεντρικό Δελτίο κατέγραψε 8.6%. Πολύ κοντά βρέθηκε το Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ με 8.5%.

Το Open News σημείωσε 4.0%, ενώ το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός της ΕΡΤ1 έκλεισε την κατάταξη με 2.7%.

Πηγή: tvnea.com
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