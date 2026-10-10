2026-10-10 12:04:28

Το Live News κυριάρχησε στην απογευματινή ζώνη, σημειώνοντας 22.6% στο δυναμικό κοινό και αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Deal με 15.3% ενώ το The Chase έκανε 13.6%. Ο Τροχός της Τύχης ακολούθησε με 13.3%, σε μια κοντινή αναμέτρηση.



Το Studio στις 3 κατέγραψε 11.1%, ενώ το Κάτι Ψήνεται σημείωσε 10.1%. Οι Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) κινήθηκαν στο 9.4%, με το Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) να ακολουθεί στο 8.3%.



Το Cash or Trash σημείωσε 7.6%, ενώ οι Αντώνιος & Κλεοπάτρα κατέγραψαν 7.1%. Οι Κουτσουπιές κινήθηκαν στο 3.7%, οι Καθαρές Κουβέντες στο 3.4% και το Studio 4 στο 1.9%.



Πηγή: tvnea.com



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