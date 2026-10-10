2026-10-10 12:04:28

Το «Το Σόι Σου VI» (Ε) κατέκτησε την κορυφή της Prime Time με 20.4% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Φόνοι στο Καμπαναριό II» με 15.8%, ενώ η «Η Θεία μου η Χίπισσα» του ANT1 σημείωσε 12.9%.



Ο «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» κατέγραψε 10.6%, ενώ το 1% Club ακολούθησε με 10.5%. Το «Είσαι το Ταίρι μου» (Ε) σημείωσε 9.8%, με τα «Φαντάσματα – 2ος Κύκλος» (Ε) να κινούνται στο 9.6% και τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» στο 9.3%.



Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» (Ε) κατέγραψε 9.0%, ενώ οι «Μπλε Ώρες» σημείωσαν 5.4%. Η «Μία Γυναίκα» (Ε) κινήθηκε στο 5.0%, το «Ντερτί» (Ε) στο 4.9%, ενώ το «Εκτός Σχεδίου» ολοκλήρωσε την κατάταξη με 2.0%.



Πηγή: tvnea.com



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