Ο Άκης Πετρετζίκης έρχεται το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 16.00 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 15.30, στον ΣΚΑΪ και παρουσιάζει δύο απολαυστικά επεισόδια του «Kitchen Lab». Δύο επεισόδια γεμάτα αρώματα, ανατροπές και μοναδικές γεύσεις!Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 16.00Ο Άκης Πετρετζίκης ανοίγει το εργαστήριό του και παρουσιάζει ένα μενού που συνδυάζει αγαπημένες street food γεύσεις, τη βαθιά παράδοση της ελληνικής περιφέρειας και γλυκές δημιουργίες με ξεχωριστό, αρωματικό χαρακτήρα.Ξεκινά με cheeseburger rolls, ένα ανατρεπτικό finger food που κλείνει όλη τη ζουμερή νοστιμιά και τα υλικά ενός πληθωρικού cheeseburger μέσα σε μια τραγανή, εναλλακτική μπουκιά από αραβική πίτα, συνοδευόμενη από μια πλούσια σπιτική burger sauce. Στη συνέχεια, η εκπομπή «ταξιδεύει» στην Κέρκυρα για ένα από τα πιο ιστορικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας: τηνκερκυραϊκή παστιστάδα, όχι όμως με κόκορα, αλλά με μοσχάρι. Το μενού ολοκληρώνεται με ένα κέικ αμυγδάλου, ένα αφράτο γλυκό με φίνα υφή και τραγανή κρούστα που αποδεικνύει πως η απλότητα κρύβει την πραγματική απόλαυση.Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 15.30Ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει με ένα ακόμη επεισόδιο του «Kitchen Lab», αποδεικνύοντας πώς μικρές, έξυπνες αλλαγές στα υλικά μπορούν να δώσουν νέα πνοή ακόμη και στις πιο γνώριμες συνταγές. Παίρνει τρεις λατρεμένες γεύσεις της καθημερινότητας και τις προσαρμόζει σε ένα πιο σύγχρονο, ισορροπημένο και εξίσου απολαυστικό μενού.Ξεκινά με αλμυρά pancakes με σπανάκι, μια πρωτότυπη και άκρως αρωματική πρόταση για breakfast ή brunch, που μεταφέρει τη λογική των κλασικών pancakes σε μια εντελώς διαφορετική, αλμυρή εκδοχή. Στη συνέχεια, φτιάχνει ένα πρωτεϊνικό παστίτσιο. Ο Άκης κρατά αναλλοίωτη τη γνώριμη νοστιμιά του comfort αυτού πιάτου, αντικαθιστώντας όμως την κλασική μπεσαμέλ με μια ελαφριά, πρωτεϊνική εκδοχή από cottage cheese. Το μενού ολοκληρώνεται με cheesecake ψυγείου με γιαούρτι, μια δροσερή, ανάλαφρη και πεντανόστιμη παραλλαγή του αγαπημένου γλυκού.Πηγή: tvnea.com