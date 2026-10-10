Κλασική, όμορφη και χαμηλής συντήρησηςΓενικά χαρακτηριστικά

Heptapleurum arboricola η σημερινή βοτανολογική ονομασία της, αν και εξακολουθεί να είναι πολύ περισσότερο γνωστή ως Schefflera arboricola ή απλώς Σεφλέρα. Πρόκειται για αειθαλή τροπικό θάμνο με καταγωγή από την Ασία που στις μεσογειακές κλιματικές συνθήκες καλλιεργείται κυρίως ως φυτό εσωτερικού χώρου.













Σε εσωτερικό χώρο το ύψος της φθάνει στο 1,20-1,80 μ., ενώ στο φυσικό της περιβάλλον αναπτύσσεται πολύ περισσότερο. Αναπτύσσεται σε όρθιο, θαμνώδες σχήμα που μπορεί να ελεγχθεί με το κατάλληλο κλάδεμα.



Η καλλωπιστική αξία της οφείλεται στο χαρακτηριστικό πυκνό και γυαλιστερό φύλλωμα, με τα σύνθετα παλαμοειδή φύλλα να αναπτύσσονται στην άκρη των μίσχων σε σχηματισμό ομπρέλας.

Εκτός από τις πράσινες ποικιλίες, ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι και οι δίχρωμες με κίτρινες ή κρεμ αποχρώσεις, που χρειάζονται περισσότερο φως για να διατηρούν έντονη την ποικιλοχρωμία τους. Οι δεκάδες ποικιλίες εκτός της απόχρωσης διαφέρουν και στο μέγεθος, ξεκινώντας από τις νάνες έως τις ιδιαίτερα ψηλές.





Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και έως να ξυλοποιηθούν οι κεντρικοί βλαστοί μπορούν να υποστηριχθούν ώστε να αναπτύσσονται απόλυτα ίσια.

Χρησιμοποιείται τόσο ως επιτραπέζιο όσο ως ψηλό φυτό δαπέδου, ανάλογα με το μέγεθος και την ποικιλία ενώ ευδοκιμεί ικανοποιητικά και σε ημιυπαίθριους και προστατευμένους χώρους όπως εισόδους, πυλωτές κλπ αρκεί να μην εκτίθεται έντονα στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Λόγω της συμπαγούς όμορφης όψης και τις μειωμένες ανάγκες της σε φροντίδα, η Σεφλέρα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φυτά και για τοποθέτηση σε επαγγελματικούς χώρους.

Φροντίδα Θέση

Η Σεφλέρα χρειάζεται φωτεινή θέση αλλά χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο, ιδιαίτερα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Προσαρμόζεται και σε χώρους με λιγότερο φως, όμως εκεί η ανάπτυξή της είναι πιο αργή, ενώ ατονούν οι αποχρώσεις στις δίχρωμες ποικιλίες.

Την άνοιξη και το καλοκαίρι μπορεί να μεταφερθεί και σε προστατευμένο εξωτερικό χώρο.

Χώμα

Χρησιμοποιείστε για τη Σεφλέρα ένα εμπλουτισμένο φυτόχωμα για φυτά εσωτερικού χώρου με πολύ καλή αποστράγγιση.

Η μεταφύτευση γίνεται όταν οι ρίζες έχουν γεμίσει το μεγαλύτερο μέρος της γλάστρας, συνήθως την άνοιξη, επιλέγοντας κάθε φορά ένα ελαφρά μεγαλύτερο δοχείο και όχι υπερβολικά μεγάλο σε σχέση με το ριζικό σύστημα του φυτού.

Πότισμα

Το υπερβολικό πότισμα είναι από τα πιο συνηθισμένα λάθη στη φροντίδα της Σεφλέρας. Το χώμα θα πρέπει να στεγνώνει ανάμεσα στα ποτίσματα, που σε ένα περιβάλλον με κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας γίνεται περίπου κάθε 5-7 ημέρες.













Τους ζεστούς μήνες οι ανάγκες της αυξάνονται, ενώ τον χειμώνα τα ποτίσματα αραιώνουν σημαντικά. Κιτρίνισμα και πτώση φύλλων, είναι συνήθως σημάδια πως το φυτό λαμβάνει περισσότερο νερό από αυτό που χρειάζεται. Ανήκει γενικά στα είδη που παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή στη μερική ξηρασία, από την οποία μπορεί με σωστό πότισμα και να επανέλθει, παρά στην υπερβολική υγρασία.

Κλάδεμα

Η ανάπτυξη της Σεφλέρας είναι σχετικά γρήγορη έτσι αν επί χρόνια δεν κλαδευτεί οι βλαστοί επιμηκύνονται ιδιαίτερα και το φυτό χάνει σταδιακά την συμπαγή του όψη. Με αφαίρεση των ψηλότερων βλαστών την άνοιξη ενισχύεται η πλάγια βλάστηση και διατηρείται το συμμετρικό σχήμα.

Αν ένα φυτό έχει αραιώσει ή έχει ψηλώσει υπερβολικά, επιδέχεται και πιο δραστικό κλάδεμα, αρκεί να παραμένουν υγιείς βλαστοί από τους οποίους θα ξεκινήσει νέα ανάπτυξη. Ξερά φύλλα ή αδύναμοι βλαστοί μπορούν να αφαιρεθούν κάθε εποχή.

Λίπανση

Από την άνοιξη έως τις αρχές του φθινοπώρου ένα υγρό ισορροπημένο λίπασμα για πράσινα φυτά εσωτερικού χώρου, περίπου μία φορά τον μήνα, βοηθά σημαντικά την ανάπτυξη της Σεφλέρας και τη δημιουργία νέου φυλλώματος.





Ανθοφορία - Πολλαπλασιασμός

Η ανθοφορία της Σεφλέρας είναι σπάνια σε φυτά εσωτερικού χώρου και δεν αποτελεί βασικό στοιχείο της καλλωπιστικής της αξίας.

Ο πιο πρακτικός τρόπος πολλαπλασιασμού είναι με μοσχεύματα βλαστών, που τοποθετούνται σε ελαφρύ, υγρό υπόστρωμα και διατηρούνται σε ζεστό και φωτεινό σημείο χωρίς απευθείας έκθεση στον ήλιο μέχρι να ριζώσουν.



Ριζώματα εμφανίζονται και με την τοποθέτηση βλαστών, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί τα φύλλα του κάτω μέρους, σε νερό.

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