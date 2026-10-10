2026-10-10 12:04:29
Φωτογραφία για Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» συνεχίζουν στην κορυφή
Οι «Αποκαλύψεις» κατέκτησαν την πρώτη θέση στη μεσημεριανή ζώνη με 13.7% στο δυναμικό κοινό, αποκτώντας προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων εκπομπών. Το Live You ακολούθησε με 10.1%, καταγράφοντας επίσης διψήφια επίδοση.

Πιο χαμηλά βρέθηκε το Ρεπορτάζ Τώρα! με 2.0%, ενώ η Pop Μαγειρική σημείωσε 1.8%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com
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