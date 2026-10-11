2026-10-11 06:24:22

Η Μάρτα Κος, Επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, εκφωνεί ομιλία κατά την τελετή έναρξης της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Τσερκέζκιοϊ-Καπικούλε στο Κιρκλαρέλι της Τουρκίας στις 9 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία AA)ΤΗ Τουρκία εγκαινίασε την Παρασκευή τη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Cerkezkoy-Kapikule, μήκους 153 χιλιομέτρων, ένα σημαντικό έργο υποδομής Τουρκίας-ΕΕ που αναμένεται να μειώσει sidirodromikanea

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