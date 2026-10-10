2026-10-10 16:33:33
Φωτογραφία για Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 Μετρό από 11-15/10 και από 18-22/10, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.
Οι σταθμοί «Πανόρμου», «Κατεχάκη», «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο» και «Αγία Παρασκευή» θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ – οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ20 «Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι»Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αλλαγή ώρας έναρξης λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης την Κυριακή.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αλλαγή ώρας έναρξης λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης την Κυριακή.
Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Εικόνες.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Εικόνες.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Τουρκία εγκαινίασε τη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Τσερκεζκόι-Καπικούλε που συνδέει την Ευρώπη.
Η Τουρκία εγκαινίασε τη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Τσερκεζκόι-Καπικούλε που συνδέει την Ευρώπη.
Αλλαγή ώρας έναρξης λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης την Κυριακή.
Αλλαγή ώρας έναρξης λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης την Κυριακή.
Κανονικά λειτουργεί το Μετρό Θεσσαλονίκης-Ανακοίνωση της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης THEMA S.A.
Κανονικά λειτουργεί το Μετρό Θεσσαλονίκης-Ανακοίνωση της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης THEMA S.A.
«Πράσινο φως» για την κατασκευή της οδού Πόντου στην Καλαμαριά -Ασφαλής πρόσβαση στους σταθμούς του Μετρό.
«Πράσινο φως» για την κατασκευή της οδού Πόντου στην Καλαμαριά -Ασφαλής πρόσβαση στους σταθμούς του Μετρό.
Εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης- Δεv διεξάγεται κανένα δρομολόγιο σε όλο το μήκος της γραμμής και στις δύο τροχιές.
Εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης- Δεv διεξάγεται κανένα δρομολόγιο σε όλο το μήκος της γραμμής και στις δύο τροχιές.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του «Κάμπινγκ»
Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του «Κάμπινγκ»
Εύη Δρούτσα για Άννα Βίσση – Νίκο Καρβέλα: «Αυτός έφτιαξε την Άννα» – Η ιστορία πίσω από το «Διαζύγιο» και η ατάκα στη Μαρία Αντωνά
Εύη Δρούτσα για Άννα Βίσση – Νίκο Καρβέλα: «Αυτός έφτιαξε την Άννα» – Η ιστορία πίσω από το «Διαζύγιο» και η ατάκα στη Μαρία Αντωνά
«Kitchen Lab»: Τι θα δούμε στα δύο νέα επεισόδια;
«Kitchen Lab»: Τι θα δούμε στα δύο νέα επεισόδια;
Σιδηροδρομική υπογειοποίηση Σεπολίων: Η εξέλιξη του έργου και τα επόμενα βήματα.
Σιδηροδρομική υπογειοποίηση Σεπολίων: Η εξέλιξη του έργου και τα επόμενα βήματα.
Σεφλέρα. Από τα πιο δημοφιλή και εύκολα φυτά εσωτερικού χώρου
Σεφλέρα. Από τα πιο δημοφιλή και εύκολα φυτά εσωτερικού χώρου