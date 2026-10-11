2026-10-11 00:28:44
Φωτογραφία για Η καλέντουλα και ο κατιφές, δυό πανέμορφα λουλούδια, δυο ισχυρά φαρμακευτικά βότανα
Tην γνωρίζουμε και ως τσετσεκιά ή κατιφέ και δεν πρέπει να συγχέεται με την καλέντουλα – έχω δει πολλές φορές ο κατιφές να αναφέρεται ως καλέντουλα και η καλέντουλα ως κατιφές ή νεκρολούλουδο

Τα δυό πανέμορφα λουλούδια και ισχυρότατα φαρμακευτικά βότανα, μπορεί να ανήκουν στην ίδια οικογένεια των Asteraceae, αλλά ανήκουν σε τελείως διαφορετικά γένη.

Η καλέντουλα με διωνυμικό-βοτανολογικό όνομα Calendula officinalis (L.) είναι του γένους Calendula η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/i-kalentoyla-kai-o-katifes-dyo-panemorfa-loyloydia-dyo-ischyra-farmakeytika-votana/
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