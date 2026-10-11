Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2026

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ) και το Παράρτημά της: «Παράρτημα Αδιόριστων Θεολόγων της ΠΕΘ», στηρίζουμε τη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της Ομάδας Αδιόριστων Θεολόγων,

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 11.00 έξω από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η διαμαρτυρία αυτή, αποτελεί μια αναμενόμενη συνέπεια των αλλεπάλληλων γραπτών και διά ζώσης διαμαρτυριών και αιτημάτων του Κλάδου, εκπεφρασμένων, θεσμικά, διά της Πανελλήνιας Ενώσεως Θεολόγων, αφενός, για την άρνηση του Υπουργείου να καλύψει τα κενά του Μαθήματος των Θρησκευτικών, με μόνιμους διορισμούς ή με προσλήψεις Αναπληρωτών Θεολόγων και, αφετέρου, για την πνευματική στέρηση πολλών μαθητών της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης από τη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών, που αποτελεί το βασικό μέσο, προκειμένου να εφαρμόζεται στα σχολεία, το Σύνταγμα και οι Νόμοι της Ελληνικής Πολιτείας, για ακώλυτη ανάπτυξη της θρησκευτικής τους συνειδήσεως.

Υπολογίζεται ότι μένουν ακάλυπτες, χωρίς Θεολόγο, 1060 διδακτικές ώρες, εβδομαδιαίως, στα σχολεία της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

. Σημειώνεται ότι, για ακατανόητους λόγους, ο κλάδος των Θεολόγων που υπηρετεί στα σχολεία τη θεολογική διδασκαλία είναι από τους πιο αδικημένους κλάδους των Εκπαιδευτικών.

Από το ΔΣ

της Πανελλήνιας Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ)

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