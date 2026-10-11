Η ετήσια ενημέρωση Windows 11 26H2 (γνωστή και ως Windows 11 2026 Update) διατίθεται επίσημα από τις 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Πρόκειται για ένα Enablement Package (πακέτο ενεργοποίησης), πράγμα που σημαίνει ότι είναι μια πολύ μικρή ενημέρωση (διαρκεί μόλις 1–2 λεπτά), η οποία απλώς ενεργοποιεί λειτουργίες που βρίσκονταν ήδη στον υπολογιστή σας μέσω προηγούμενων μηνιαίων ενημερώσεων.

1. Τι περιέχει το Windows 11 26H2

Η Microsoft εστίασε κυρίως στη βελτίωση της καθημερινής χρήσης, στη μείωση των ανεπιθύμητων διαφημίσεων/ειδοποιήσεων και σε εργαλεία AI:

Μετακίνηση της Γραμμής Εργασιών (Taskbar): Επιστρέφει η δυνατότητα τοποθέτησης της γραμμής εργασιών στο πάνω μέρος, αριστερά ή δεξιά της οθόνης.

Απενεργοποίηση του Bing στο Μενού Έναρξη: Επιλογή στο Settings > Privacy & Security για απενεργοποίηση των αποτελεσμάτων του Bing/Web, κάνοντας την αναζήτηση εφαρμογών πολύ πιο γρήγορη.

Πιο «ήσυχα» Widgets & Κλείδωμα Οθόνης: Αφαιρέθηκαν από προεπιλογή οι ειδήσεις του MSN και οι διαφημίσεις από τα Widgets και την οθόνη κλειδώματος.

Προσαρμογή του πλήκτρου Copilot: Μπορείτε πλέον να απενεργοποιήσετε το πλήκτρο Copilot στα νέα πληκτρολόγια ή να το μετατρέψετε σε δεξί Control/Context menu.

Αναβαθμισμένος File Explorer: Προσθήκη έξυπνων ενεργειών AI για επεξεργασία εικόνων και σύνοψη εγγράφων στο OneDrive/SharePoint, καθώς και υποστήριξη για περισσότερους τύπους συμπιεσμένων αρχείων (archives).

Point-in-Time Restore: Δυνατότητα επαναφοράς ολόκληρου του συστήματος (εφαρμογές και αρχεία) σε προγενέστερη κατάσταση απευθείας από την οθόνη αποκατάστασης (Recovery).

Βελτιώσεις για Copilot+ PCs: Ενσωμάτωση AI εργαλείων στη Διαχείριση Εργασιών (NPU utilization/memory) και φωνητικός έλεγχος με αφαίρεση θορύβου (Voice Isolation).

2. Ποιοι πρέπει να αναβαθμίσουν ΤΩΡΑΚατηγορία ΧρήστηΣύστασηΑιτιολογίαΧρήστες Windows 11 24H2Άμεση αναβάθμισηΗ έκδοση 24H2 φτάνει στο τέλος υποστήριξης (End of Support) τον Οκτώβριο 2026. Η μετάβαση στη 26H2 εξασφαλίζει τη λήψη ενημερώσεων ασφαλείας έως το 2027–2028.Χρήστες Windows 11 25H2Προαιρετική / ΣταδιακήΗ 25H2 υποστηρίζεται πλήρως. Αν θέλετε τα νέα UI features (όπως η μετακίνηση της γραμμής εργασιών), μπορείτε να αναβαθμίσετε αμέσως αφού πρόκειται για ελαφρύ πακέτο.Gamers / EnthusiastsΑναμονή 1–2 εβδομάδεςΟρισμένοι χρήστες ανέφεραν προσωρινά προβλήματα με drivers γραφικών (AMD/NVIDIA) μετά την εγκατάσταση. Καλή πρακτική είναι να ανανεώσετε πρώτα τους GPU drivers.3. Πώς γίνεται η αναβάθμιση

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις (Settings) > Windows Update.

Ενεργοποιήστε την επιλογή «Get the latest updates as soon as they're available».

Πατήστε Check for updates.

Μόλις εμφανιστεί η 26H2, επιλέξτε Download & Install και κάντε μία γρήγορη επανεκκίνηση.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.