2026-10-30 06:55:52
Φωτογραφία για Ακινητοποιημένα σήμερα τρένα και προαστιακός - 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΟΣ.
Ακινητοποιημένα θα είναι σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου τα τρένα και ο προαστιακός σιδηρόδρομος λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), στηρίζοντας το Σωματείο - Μέλος της, «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» (ΠΕΠΕ), η οποία ενώ είχε εξαγγείλει απεργία, κρίθηκε παράνομη μετά την προσφυγή της Hellenic Train στα δικαστήρια.Στα αιτήματα της ΠΕΠΕ που sidirodromikanea
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