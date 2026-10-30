2026-10-30 06:55:52

Ακινητοποιημένα θα είναι σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου τα τρένα και ο προαστιακός σιδηρόδρομος λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), στηρίζοντας το Σωματείο - Μέλος της, «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» (ΠΕΠΕ), η οποία ενώ είχε εξαγγείλει απεργία, κρίθηκε παράνομη μετά την προσφυγή της Hellenic Train στα δικαστήρια.Στα αιτήματα της ΠΕΠΕ που sidirodromikanea

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