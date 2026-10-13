2026-10-13 10:08:35
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά για το Happy Day – Ψηλά και η Κοινωνία Ώρα Mega
Το Happy Day στον Alpha κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, σημειώνοντας 19.3% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε η Κοινωνία Ώρα Mega με 17.9%, ενώ το Σήμερα βρέθηκε στην τρίτη θέση με 14.6%.

Το Stars System κατέγραψε 8.7%, ενώ η Ώρα Ελλάδος σημείωσε 6.2%, οριακά πάνω από το Καλημέρα Ελλάδα, που κινήθηκε στο 6.1%. Την κατάταξη συμπλήρωσε το Νωρίς Νωρίς με 1.5%.

Πηγή: tvnea.com
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