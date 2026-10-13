2026-10-13 10:08:35
Φωτογραφία για Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Ο Alpha στην κορυφή – Σε απόσταση αναπνοής το Mega
Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 14.0%, ενώ τα MEGA Γεγονότα ακολούθησαν με 12.1%. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε το Star News, καταγράφοντας 11.8%, σε μια αναμέτρηση με μικρές διαφορές ανάμεσα στις τρεις πρώτες θέσεις.

Το ANT1 News Κεντρικό Δελτίο σημείωσε 7.2%, ενώ το Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ κινήθηκε στο 7.0%. Χαμηλότερα βρέθηκαν το Open News με 3.8% και το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός της ΕΡΤ1 με 3.3%.

Πηγή: tvnea.com
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