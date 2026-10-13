2026-10-13 10:08:35

Το Χαμογέλα και Πάλι! βρέθηκε στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης με 15.1% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι Αταίριαστοι με 14.0%, ενώ το Super Κατερίνα κατέγραψε 10.8%.



Το Πρωινό σημείωσε 10.0%, με τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα να ακολουθεί στο 7.0%. Το 10 Παντού κινήθηκε στο 6.6%, ενώ το Πρωίαν Σε Είδον ολοκλήρωσε την κατάταξη με 3.4%.



Πηγή: tvnea.com



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