2026-10-13 10:08:35

Το Live News βρέθηκε στην πρώτη θέση της απογευματινής ζώνης με 19.3% στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τα υπόλοιπα προγράμματα. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το The Chase με 13.4%, ενώ ο Τροχός της Τύχης και το Deal σημείωσαν από 12.0%.



Το Studio στις 3 κατέγραψε 11.0%, ενώ ο Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης του Star σημείωσε 8.0%. Το Cash or Trash κινήθηκε στο 7.9%, με τις Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) να ακολουθούν στο 7.4%.



Το Κάτι Ψήνεται σημείωσε 5.9%, ενώ οι Κουτσουπιές κατέγραψαν 5.8%. Οι Αντώνιος & Κλεοπάτρα κινήθηκαν στο 5.1%, με το Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) να σημειώνει 4.2%.



Στις χαμηλότερες θέσεις βρέθηκαν οι Καθαρές Κουβέντες με 3.2% και το Studio 4 με 1.7%.



Πηγή: tvnea.com



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