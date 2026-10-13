2026-10-13 10:08:35
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Το Live News στην κορυφή – Δυνατή παρουσία για το The Chase
Το Live News βρέθηκε στην πρώτη θέση της απογευματινής ζώνης με 19.3% στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τα υπόλοιπα προγράμματα. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το The Chase με 13.4%, ενώ ο Τροχός της Τύχης και το Deal σημείωσαν από 12.0%.

Το Studio στις 3 κατέγραψε 11.0%, ενώ ο Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης του Star σημείωσε 8.0%. Το Cash or Trash κινήθηκε στο 7.9%, με τις Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) να ακολουθούν στο 7.4%.

Το Κάτι Ψήνεται σημείωσε 5.9%, ενώ οι Κουτσουπιές κατέγραψαν 5.8%. Οι Αντώνιος & Κλεοπάτρα κινήθηκαν στο 5.1%, με το Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) να σημειώνει 4.2%.

Στις χαμηλότερες θέσεις βρέθηκαν οι Καθαρές Κουβέντες με 3.2% και το Studio 4 με 1.7%.

Πηγή: tvnea.com
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