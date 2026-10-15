2026-10-15 07:07:35

Με ηχηρό τρόπο διαψεύστηκαν οι διαβεβαιώσεις για επιστροφή του οδοντωτού σιδηροδρόμου στις ράγες έως τις 15 Οκτωβρίου, ενώ εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο το πότε θα επαναλειτουργήσει το ιστορικό τρενάκι που ενώνει το Διακοπτό με τα Καλάβρυτα.Η προγραμματική σύμβαση για τις ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν είναι ακόμα μπλοκαρισμένη στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως έχει ήδη γράψει το «ethnos.gr», με

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