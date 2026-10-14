Tο ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι από τα σημαντικότερα συστήματα του οργανισμού μας – είναι ένα σύνθετο δίκτυο κυττάρων και πρωτεϊνών που υπερασπίζεται τον οργανισμό μας από τις μολύνσεις.Το ανοσοποιητικό μας σύστημα διατηρεί ένα αρχείο για κάθε μικρόβιο που έχει νικήσει ποτέ, ώστε να μπορεί να το αναγνωρίσει και να το καταστρέψει γρήγορα εάν αυτό ξανά-εισέλθει στο σώμα.Ανωμαλίες του ανοσοποιητικού μας συστήματος μπορούν να οδηγήσουν σε αλλεργικές παθήσεις, ανοσοανεπάρκειες και αυτοάνοσες διαταραχές.

Aν μπορούσαμε να δούμε σε μία κινηματογραφική ταινία την δράση του ανοσοποιητικού μας συστήματος και την προσπάθειά του να μας κρατήσει υγιείς εκτός από τη συγκίνηση που θα νιώθαμε θα τρέχαμε αμέσως να το βοηθήσουμε και θα προσέχαμε υπερβολικά να μην του γίνουμε εμπόδιο σε αυτή του την προσπάθεια.Aς το κάνουμε λοιπόν, ας το βοηθήσουμε και ας προσέχουμε, κάθε φορά, να μην του γινόμαστε εμπόδιο.Tο ανοσοποιητικό σύστημα είναι από τα σημαντικότερα συστήματα του οργανισμού.Αυτό είναι υπεύθυνο και αυτό καθορίζει την κατάσταση του οργανισμού,είναι ένα σύνθετο αμυντικό και αποδοτικό σύστημα, είναι η ασπίδα που έχει στηθεί μπροστά στους εισβολείς.βακτήρια,μύκητες,παράσιτα, τίποτα δεν μπορεί να προσπελάσει ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/i-astheneia-den-prokaleitai-apo-mikrovia-alla-apo-to-exasthenismeno-anosopoiitiko-mas-systima/

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