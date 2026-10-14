2026-10-14 21:02:26
Φωτογραφία για Μικρόβια και ασθένεια : μήπως η πραγματική απάντηση βρίσκεται στην άμυνα του οργανισμού μας;



Tο ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι από τα σημαντικότερα συστήματα του οργανισμού μας – είναι ένα σύνθετο δίκτυο κυττάρων και πρωτεϊνών που υπερασπίζεται τον οργανισμό μας από τις μολύνσεις.

Το ανοσοποιητικό μας σύστημα διατηρεί ένα αρχείο για κάθε μικρόβιο που έχει νικήσει ποτέ, ώστε να μπορεί να το αναγνωρίσει και να το καταστρέψει γρήγορα εάν αυτό ξανά-εισέλθει στο σώμα.

Ανωμαλίες του ανοσοποιητικού μας συστήματος μπορούν να οδηγήσουν σε αλλεργικές παθήσεις, ανοσοανεπάρκειες και αυτοάνοσες διαταραχές.



Aν μπορούσαμε να δούμε σε μία κινηματογραφική ταινία την δράση του ανοσοποιητικού μας συστήματος και την προσπάθειά του να μας κρατήσει υγιείς εκτός από τη συγκίνηση που θα νιώθαμε θα τρέχαμε αμέσως να το βοηθήσουμε και θα προσέχαμε υπερβολικά να μην του γίνουμε εμπόδιο σε αυτή του την προσπάθεια.


Aς το κάνουμε λοιπόν, ας το βοηθήσουμε και ας προσέχουμε, κάθε φορά, να μην του γινόμαστε εμπόδιο.

Tο ανοσοποιητικό σύστημα είναι από τα σημαντικότερα συστήματα του οργανισμού.

Αυτό είναι υπεύθυνο και αυτό καθορίζει την κατάσταση του οργανισμού,

είναι ένα σύνθετο αμυντικό και αποδοτικό σύστημα, είναι η ασπίδα που έχει στηθεί μπροστά στους εισβολείς.

βακτήρια,

μύκητες,

παράσιτα, τίποτα δεν μπορεί να προσπελάσει ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/i-astheneia-den-prokaleitai-apo-mikrovia-alla-apo-to-exasthenismeno-anosopoiitiko-mas-systima/

botanologia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
For You: Κυκλοφόρησε το νέο trailer της εκπομπής της Φαίης Σκορδά – Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
For You: Κυκλοφόρησε το νέο trailer της εκπομπής της Φαίης Σκορδά – Πότε κάνει πρεμιέρα;
Παχυσαρκία: Επανεκκινεί η δωρεάν φαρμακευτική αγωγή για 43.500 δικαιούχους
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παχυσαρκία: Επανεκκινεί η δωρεάν φαρμακευτική αγωγή για 43.500 δικαιούχους
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ για την παχυσαρκία
Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ για την παχυσαρκία
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα το έργο αναβάθμισης των συρμών ETR 470;
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα το έργο αναβάθμισης των συρμών ETR 470;
«Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»: Εντάξει παιδιά, μήπως φτάνει λίγο με τα ονόματα στους τίτλους;
«Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»: Εντάξει παιδιά, μήπως φτάνει λίγο με τα ονόματα στους τίτλους;
ΕΔΟΕΑΠ: Όλα τα φαρμακεία οφείλουν να δέχονται συνταγές του Οργανισμού
ΕΔΟΕΑΠ: Όλα τα φαρμακεία οφείλουν να δέχονται συνταγές του Οργανισμού
Alpha: Πατεράδες, μανάδες, παιδιά… Μήπως η επιτυχία έγινε πλέον «συνταγή»;
Alpha: Πατεράδες, μανάδες, παιδιά… Μήπως η επιτυχία έγινε πλέον «συνταγή»;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Χάρης Μοσχόπουλος: «Μπήκα στον σιδηρόδρομο την εποχή που ο σιδηρόδρομος έσφυζε από ζωή».
Χάρης Μοσχόπουλος: «Μπήκα στον σιδηρόδρομο την εποχή που ο σιδηρόδρομος έσφυζε από ζωή».
Τέμπη: Στις 6 Νοεμβρίου επαναλαμβάνεται από την αρχή η δίκη για τα χαμένα βίντεο - Κληρώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου.
Τέμπη: Στις 6 Νοεμβρίου επαναλαμβάνεται από την αρχή η δίκη για τα χαμένα βίντεο - Κληρώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου.
Ένα αυθεντικό δείγμα παραδοσιακής πηλιορείτικης αρχιτεκτονική
Ένα αυθεντικό δείγμα παραδοσιακής πηλιορείτικης αρχιτεκτονική
Η Liafarm στο PHARMApoint 2026
Η Liafarm στο PHARMApoint 2026
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/10/2026)