2026-10-14 20:25:07
Φωτογραφία για For You: Κυκλοφόρησε το νέο trailer της εκπομπής της Φαίης Σκορδά – Πότε κάνει πρεμιέρα;

 





Το νέο trailer για τη νέα εκπομπή της Φαίης Σκορδά, «For You», κυκλοφόρησε πριν από λίγα λεπτά, δίνοντας το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση μέχρι την πρεμιέρα.

Η παρουσιάστρια ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους τηλεθεατές μέσα από τη νέα της τηλεοπτική πρόταση, η οποία θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 09:50.

Με την κυκλοφορία του νέου trailer, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην πρώτη εμφάνιση της εκπομπής στον αέρα, αλλά και στο στίγμα που θα δώσει η Φαίη Σκορδά στο νέο της εγχείρημα.



Πηγή: tvnea.com
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