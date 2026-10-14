





Το νέο trailer για τη νέα εκπομπή της Φαίης Σκορδά, «For You», κυκλοφόρησε πριν από λίγα λεπτά, δίνοντας το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση μέχρι την πρεμιέρα.

Η παρουσιάστρια ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους τηλεθεατές μέσα από τη νέα της τηλεοπτική πρόταση, η οποία θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 09:50.

Με την κυκλοφορία του νέου trailer, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην πρώτη εμφάνιση της εκπομπής στον αέρα, αλλά και στο στίγμα που θα δώσει η Φαίη Σκορδά στο νέο της εγχείρημα.

Πηγή: tvnea.com