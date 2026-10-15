2026-10-15 08:17:07
Φωτογραφία για Κρυφό μπόνους για 165.000 συντάξεις.
Κρυφό μπόνους θα λάβουν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά από την αύξηση του 2027, καθώς θα υπολογιστεί σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης, συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής διαφοράς, η οποία έχει ήδη μηδενιστεί με την αύξηση που πήραν το 2026.Οι συνταξιούχοι που έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς ανέρχονται σε 671.586 και από το 2027 θα λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση στο sidirodromikanea
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