2026-10-15 00:22:45
Φωτογραφία για Παχυσαρκία: Επανεκκινεί η δωρεάν φαρμακευτική αγωγή για 43.500 δικαιούχους
Τα ερωτήματα για τη χρηματοδότηση και τη συνέχεια της θεραπείας

Το Υπουργείο Υγείας διασφαλίζει τη δυνατότητα χορήγησης έως οκτώ δόσεων για τους ήδη ενταγμένους στο πρόγραμμα, μετά την εμπλοκή που προκάλεσε η μετάβαση από την ευρωπαϊκή στην εθνική χρηματοδότηση. Η επανεκκίνηση δίνει διέξοδο στους ασθενείς, αλλά επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της μακροχρόνιας αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και της βιωσιμότητας της δημόσιας κάλυψης.

Η δωρεάν φαρμακευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας επανέρχεται σε τροχιά υλοποίησης, έπειτα από μια περίοδο αβεβαιότητας που επηρέασε τόσο τους ασθενείς όσο και τα φαρμακεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε στις 13 Οκτωβρίου η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, έχει πλέον διασφαλιστεί η δυνατότητα χορήγησης έως οκτώ δόσεων φαρμακευτικής αγωγής στους 43.500 ήδη ενταγμένους δικαιούχους, με τον ακριβή αριθμό να καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό.

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