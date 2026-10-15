Ένα σπίτι μπορεί να σημαίνει ανεξαρτησία, μια καινούργια σχέση ή μια νέα αρχή για μια οικογένεια. Τι συμβαίνει, όμως, όταν τρεις διαφορετικές υποψηφιότητες βλέπουν το μέλλον τους πίσω από την ίδια πόρτα;Η απάντηση έρχεται στο «Ποιος παίρνει το Κλειδί;», τη νέα εκπομπή του OPEN, με τον Πέτρο Χατζησταύρο, που κάνει πρεμιέρα αυτή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 19:50 στο OPEN. Μια διαφορετική τηλεοπτική εμπειρία, όπου η αναζήτηση κατοικίας γίνεται μια συναρπαστική διεκδίκηση, γεμάτη αυθόρμητες αντιδράσεις, προσωπικές ιστορίες, προσδοκίες και ανατροπές μέχρι την τελική απόφαση.Τρία υποψήφια νοικοκυριά, ένα σπίτι και ένα κλειδί! Σε κάθε επεισόδιο, τρεις υποψηφιότητες διεκδικούν την ενοικίαση της ίδιας κατοικίας. Γνωρίζουν το ενοίκιο, μπαίνουν στο σπίτι, εξερευνούν τους χώρους και φαντάζονται την καθημερινότητά τους εκεί. Όμως, η ξενάγηση είναι μόνο η αρχή. Για να φτάσουν στο κλειδί, θα χρειαστεί να εξηγήσουν γιατί αυτό το σπίτι ταιριάζει στη δική τους ζωή.Ποιος ενθουσιάζεται από την πρώτη στιγμή; Ποιος βλέπει κάτι που οι άλλοι προσπερνούν; Και ποιος θα πείσει ότι βρήκε το σπίτι που αναζητούσε;Οι αυθόρμητες αντιδράσεις, οι προσδοκίες και οι διαφορετικές προτεραιότητες φέρνουν στο προσκήνιο το ανθρώπινο πρόσωπο της αναζήτησης σπιτιού. Ο Πέτρος Χατζησταύρος ακούει τις ιστορίες τους, θέτει τις καθοριστικές ερωτήσεις και μας οδηγεί στη στιγμή της αποκάλυψης: ποιος θα πάρει τελικά το κλειδί;Με καταγωγή από τα Χανιά και πολυετή εμπειρία ως πολιτικός μηχανικός στον κατασκευαστικό κλάδο, ο «Mr Prokat» φέρνει στην τηλεόραση τη γνώση ενός ανθρώπου που γνωρίζει την κατοικία στην πράξη. Μέσα από την περιήγηση και τη συζήτηση,αναδεικνύει λεπτομέρειες που αξίζει να προσέξει κάθε υποψήφιος ενοικιαστής: τη διαρρύθμιση, τη λειτουργικότητα, την περιοχή και όσα επηρεάζουν την καθημερινή ζωή.Γιατί ένα σπίτι μπορεί να εντυπωσιάζει στην πρώτη ματιά. Το ζητούμενο είναι να μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου μέσα σε αυτό.«Ποιος παίρνει το Κλειδί;» με τον Πέτρο Χατζησταύρο. Πρεμιέρα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 19:50 και κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα στο OPEN.Πηγή: tvnea.com