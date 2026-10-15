2026-10-15 11:43:53

Στην κορυφή των κεντρικών δελτίων ειδήσεων βρέθηκαν τα «MEGA Γεγονότα» με 14.3% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha με 13.2%, διατηρώντας μικρή απόσταση από την πρώτη θέση.



Το Star News σημείωσε 10.9%, ενώ το βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ κατέγραψε 8.0%. Ακολούθησαν το ANT1 News με 6.8% και το Open News με 4.6%.



Τέλος, το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με την αθλητική ενημέρωση και τον καιρό, σημείωσε 2.7%, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση ανάμεσα στα δελτία της συγκεκριμένης ζώνης.



Πηγή: tvnea.com



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