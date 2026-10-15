2026-10-15 11:43:53
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Το Live News στην κορυφή – Ψηλά ο «Τροχός της Τύχης» και το The Chase
Στην πρώτη θέση της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το Live News του MEGA με 20.0% στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ζώνης. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το The Chase με 14.9%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε 13.5% και το Deal 13.2%.

Στη συνέχεια, το «Το Σόι Σου» (Ε) κατέγραψε 15.1%, επίδοση που το τοποθετεί ανάμεσα στα προγράμματα με τις υψηλότερες επιδόσεις της απογευματινής ζώνης, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) σημείωσαν 10.9%. Το Cash or Trash κινήθηκε στο 9.5% και στις δύο προβολές του, ενώ το Studio στις 3 συγκέντρωσε 7.4%.

Πιο χαμηλά, το «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» σημείωσε 5.9%, το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) 5.3% και το «Κάτι Ψήνεται» 5.1%. Οι «Καθαρές Κουβέντες» κατέγραψαν 3.8%, οι «Κουτσουπιές» 3.3% και το Studio 4 έκλεισε στο 2.0%.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρώτο το MEGA με το κεντρικό δελτίο του
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρώτο το MEGA με το κεντρικό δελτίο του
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Μιχάλης Καραπατσάς.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Μιχάλης Καραπατσάς.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time: Στην κορυφή το UEFA Champions League με 19.8% – Ψηλά και το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ»
Prime Time: Στην κορυφή το UEFA Champions League με 19.8% – Ψηλά και το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ»
Late Night ζώνη : Πρώτη η «Νύχτα Αποκαλύψεων» - Έφτασε μέχρι 20,2%
Late Night ζώνη : Πρώτη η «Νύχτα Αποκαλύψεων» - Έφτασε μέχρι 20,2%
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/10/2026)
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά με 20.2% για την «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά με 20.2% για την «Κοινωνία Ώρα Mega»
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time: Στην κορυφή το UEFA Champions League με 19.8% – Ψηλά και το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ»
Prime Time: Στην κορυφή το UEFA Champions League με 19.8% – Ψηλά και το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ»
Late Night ζώνη : Πρώτη η «Νύχτα Αποκαλύψεων» - Έφτασε μέχρι 20,2%
Late Night ζώνη : Πρώτη η «Νύχτα Αποκαλύψεων» - Έφτασε μέχρι 20,2%
«Νταντά της Γειτονιάς»: Γνωρίστε τους χαρακτήρες της νέας κωμωδίας του MEGA
«Νταντά της Γειτονιάς»: Γνωρίστε τους χαρακτήρες της νέας κωμωδίας του MEGA
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (14/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (14/10/2026)