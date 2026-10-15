2026-10-15 11:43:53

Στην πρώτη θέση της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το Live News του MEGA με 20.0% στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ζώνης. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το The Chase με 14.9%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε 13.5% και το Deal 13.2%.



Στη συνέχεια, το «Το Σόι Σου» (Ε) κατέγραψε 15.1%, επίδοση που το τοποθετεί ανάμεσα στα προγράμματα με τις υψηλότερες επιδόσεις της απογευματινής ζώνης, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) σημείωσαν 10.9%. Το Cash or Trash κινήθηκε στο 9.5% και στις δύο προβολές του, ενώ το Studio στις 3 συγκέντρωσε 7.4%.



Πιο χαμηλά, το «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» σημείωσε 5.9%, το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) 5.3% και το «Κάτι Ψήνεται» 5.1%. Οι «Καθαρές Κουβέντες» κατέγραψαν 3.8%, οι «Κουτσουπιές» 3.3% και το Studio 4 έκλεισε στο 2.0%.



Πηγή: tvnea.com



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