2026-10-15 14:30:17
Φωτογραφία για Αξέχαστες στιγμές στο Βελιγράδι και τη Βουδαπέστη για τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς.
Ενθουσιασμένοι και γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις επέστρεψαν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί, μέλη και φίλοι του Σωματείου " Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ", από την πενθήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι και τη Βουδαπέστη, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2026.Οι εκδρομείς εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τη Διοίκηση του Σωματείου για την άψογη διοργάνωση και για την ευκαιρία που τους προσέφερε να απολαύσουν sidirodromikanea
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Πέμπτη, 15/10/2026: Εργασίες ημέρας
Δυστύχημα Τεμπών: Προχωρά η διαδικασία των εκταφών - Εισαγγελική παραγγελία για το ολλανδικό εργαστήριο.
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