2026-10-15 14:30:17

Ενθουσιασμένοι και γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις επέστρεψαν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί, μέλη και φίλοι του Σωματείου " Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ", από την πενθήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι και τη Βουδαπέστη, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2026.Οι εκδρομείς εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τη Διοίκηση του Σωματείου για την άψογη διοργάνωση και για την ευκαιρία που τους προσέφερε να απολαύσουν sidirodromikanea

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